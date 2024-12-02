Космонавт показал горнолыжные курорты Краснодарского края и Северного Кавказа c борта МКС

Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Скриншот из телеграм-канала космонавта Ивана Вагнера https://t.me/ivan_mks63/981
    © Скриншот из телеграм-канала космонавта Ивана Вагнера https://t.me/ivan_mks63/981

Летчик-космонавт Иван Вагнер поделился фотографиями горнолыжных курортов России, сделанными с борта МКС

1 декабря космонавт Иван Вагнер опубликовал в своем телеграм-канале фото популярных российских горнолыжных курортов. Летчик сделал снимки с борта Международной космической станции.

На кадрах видны кластеры в Красной Поляне. Вагнер сфотографировал их в октябре, когда вершины еще не засыпало снегом.  

До 120 метеоров в час:

«Вот и наступила зима. А что зимой самое интересное? Конечно же, намазать лыжи, борды и отправиться кататься в горы. А пока вы готовитесь к сезону, я поделюсь видами на крупнейшие горнолыжные курорты нашей страны, снятыми еще в октябре, когда было видно трассы», — написал Иван Вагнер.

На фото также попали курорты «Архыз» и «Домбай» (Карачаево-Черкесия), «Эльбрус» и «Чегет» (Кабардино-Балкария), «Манжерок» (Республика Алтай), «Шерегеш» (Кемеровская область) и «Горный Воздух» (Южно-Сахалинск).

Как писали Юга.ру, в ноябре 2024 года космонавт Олег Артемьев показал озеро Абрау под Новороссийском с борта МКС, а космонавт Константин Борисов поделился фото Геленджика.

Архыз Горнолыжный спорт Домбай Космос Красная Поляна Курорты и туризм Наука Сочи

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