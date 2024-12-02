Космонавт показал горнолыжные курорты Краснодарского края и Северного Кавказа c борта МКС

1 декабря космонавт Иван Вагнер опубликовал в своем телеграм-канале фото популярных российских горнолыжных курортов. Летчик сделал снимки с борта Международной космической станции. На кадрах видны кластеры в Красной Поляне. Вагнер сфотографировал их в октябре, когда вершины еще не засыпало снегом.

«Вот и наступила зима. А что зимой самое интересное? Конечно же, намазать лыжи, борды и отправиться кататься в горы. А пока вы готовитесь к сезону, я поделюсь видами на крупнейшие горнолыжные курорты нашей страны, снятыми еще в октябре, когда было видно трассы», — написал Иван Вагнер.



На фото также попали курорты «Архыз» и «Домбай» (Карачаево-Черкесия), «Эльбрус» и «Чегет» (Кабардино-Балкария), «Манжерок» (Республика Алтай), «Шерегеш» (Кемеровская область) и «Горный Воздух» (Южно-Сахалинск).