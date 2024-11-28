В Краснодаре 20 декабря откроется Рожественская ярмарка

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

На Пушкинской площади Краснодара заработает новогодняя ярмарка с сувенирами, фермерскими продуктами и домиком Деда Мороза

28 ноября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что на Пушкинской площади откроется Рождественская ярмарка. Она будет работать с 20 декабря по 12 января с 10:00 до 23:00.

На ярмарке представят новогодние сувениры, игрушки, кондитерские изделия и фермерские продукты от предпринимателей и ремесленников из Краснодара, края и Крыма.

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На площади установят домик Деда Мороза, в котором дети смогут написать письмо волшебнику. Он будет работать с 20 декабря по 8 января с 11:00 до 15:00 с 15-минутным перерывом каждый час. В Рождество, 7 января, в домике детей угостят чаем с блинами.

Также будет работать фуд-корт с блюдами кубанской и кавказской кухонь и напитками.

Параллельно откроется винная ярмарка, где представят продукцию виноделов Краснодара, Анапы, Геленджика и Новороссийска. Перед покупкой напитки можно будет продегустировать.

Торговые точки украсят гирляндами, рядом установят фотозону.

Напомним, что в Краснодаре установят камеры для защиты новогодней иллюминации.

Как писали Юга.ру, главный Дед Мороз не приедет в Краснодарский край на Новый год.

Вино Город Еда Краснодар Новый год отдых Развлечения Рождество Торговля Ярмарки

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