Рестораны Краснодара, Сочи и Геленджика получили премии Russian Wine Awards
Премия Russian Wine Awards назвала победителей (18+)
Российская независимая премия винных карт Russian Wine Awards подвела итоги года.
Участвовали порядка 400 заведений — от Калининграда до Владивостока. Карты оценивали в следующих номинациях: «Лучшая карта винного бара», «Лучший выбор вин по бокалам», «Лучшая классическая карта», «Лучшая карта ресторана национальной кухни», «Лучшая оригинальная карта», «Лучший выбор российских вин», «Лучший сомелье». Жюри присуждает участникам от одной до трех звезд.
В этом году появилась новая номинация «Винные дороги России», посвященная развитию энотуризма в стране.
Лауреатами премии стали заведения Краснодара, Сочи и Геленджика.
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Краснодар:
- Лучшая оригинальная карта — Cafe Krasnodar, Ryotei, «Винология», Gussi (три звезды);
- Лучшая карта ресторана национальной кухни — Ryotei (три звезды);
- Лучшая карта ресторана национальной кухни — «Скотина», The Great Kraken (две звезды);
- Лучшая карта ресторана национальной кухни — «Кубана Тоскана», (одна звезда);
- Лучшее предложение российских вин — Cafe Krasnodar (три звезды);
- Лучшее предложение российских вин — «Rodina южной кухни», «Скотина», Gussi (две звезды);
- Лучший выбор вин по бокалам — «Rodina южной кухни» (две звезды);
Сочи:
- Лучшая оригинальная карта — Mamai-Cale, «Династия» (три звезды);
- Лучшая оригинальная карта — «Мирамар», Co-Co Chalet, Lino (две звезды);
- Лучшая карта ресторана национальной кухни — «Траттория Феттуччине», Rezzo (две звезды);
- Лучший выбор вин по бокалам — «Барселонета», «Мясной Синдикат», Gussi (одна звезда);
- Лучшее предложение российских вин — «Баран-Рапан», Red Fox (три звезды);
- Лучшее предложение российских вин — «В вине», «Плакучая Ива», Co-Co Chalet, Gussi, Rezzo, SeaZone (две звезды);
- Лучшее предложение российских вин — «Мясной Синдикат» (одна звезда).
Геленджик:
- Лучший выбор вин по бокалам — «Маринад» (одна звезда);
- Лучшее предложение российских вин — «Причал 93», Chateau de Talu (три звезды);
- Лучшее предложение российских вин — «Маринад» (одна звезда).
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