Рестораны Краснодара, Сочи и Геленджика получили премии Russian Wine Awards

Российская независимая премия винных карт Russian Wine Awards подвела итоги года.

Участвовали порядка 400 заведений — от Калининграда до Владивостока. Карты оценивали в следующих номинациях: «Лучшая карта винного бара», «Лучший выбор вин по бокалам», «Лучшая классическая карта», «Лучшая карта ресторана национальной кухни», «Лучшая оригинальная карта», «Лучший выбор российских вин», «Лучший сомелье». Жюри присуждает участникам от одной до трех звезд.

В этом году появилась новая номинация «Винные дороги России», посвященная развитию энотуризма в стране.

Лауреатами премии стали заведения Краснодара, Сочи и Геленджика.