Российский космонавт показал, как выглядит Геленджик с орбиты

Российский космонавт Константин Борисов опубликовал фото Геленджика с борта МКС

26 ноября российский космонавт-испытатель Константин Борисов опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» фото Геленджика, сделанное с орбиты.



«Угадаете, что за южный город нашей страны на снимке, сделанном мной с борта МКС? Да, это Геленджик!», — написал он.

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На кадре видна Геленджикская бухта. Космонавт отметил, что она имеет овальную, подковообразную форму. По его словам, таких в мире всего десять.



Вокруг бухты расположился сам курорт. Борисов заявил, что морская набережная Геленджика — самая длинная в России. Пешеходная зона соединяет Толстый и Тонкий мысы, между которыми расположен город. Ее протяженность — 9,2 км.



