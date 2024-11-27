Российский космонавт показал, как выглядит Геленджик с орбиты

Краснодарский край

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  • © Скриншот из соцсетей Константина Борисова vk.com/borisov_cosmonaut
    © Скриншот из соцсетей Константина Борисова vk.com/borisov_cosmonaut

Российский космонавт Константин Борисов опубликовал фото Геленджика с борта МКС

26 ноября российский космонавт-испытатель Константин Борисов опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» фото Геленджика, сделанное с орбиты.

«Угадаете, что за южный город нашей страны на снимке, сделанном мной с борта МКС? Да, это Геленджик!», — написал он. 

С 26 ноября по 15 декабря ожидается ретроградный Меркурий:

На кадре видна Геленджикская бухта. Космонавт отметил, что она имеет овальную, подковообразную форму. По его словам, таких в мире всего десять.

Вокруг бухты расположился сам курорт. Борисов заявил, что морская набережная Геленджика — самая длинная в России. Пешеходная зона соединяет Толстый и Тонкий мысы, между которыми расположен город. Ее протяженность — 9,2 км.

Напомним, что в середине ноября космонавт Олег Артемьев показал озеро Абрау под Новороссийском с борта МКС.

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