Российский космонавт показал, как выглядит Геленджик с орбиты
Российский космонавт Константин Борисов опубликовал фото Геленджика с борта МКС
26 ноября российский космонавт-испытатель Константин Борисов опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» фото Геленджика, сделанное с орбиты.
«Угадаете, что за южный город нашей страны на снимке, сделанном мной с борта МКС? Да, это Геленджик!», — написал он.
С 26 ноября по 15 декабря ожидается ретроградный Меркурий:
На кадре видна Геленджикская бухта. Космонавт отметил, что она имеет овальную, подковообразную форму. По его словам, таких в мире всего десять.
Вокруг бухты расположился сам курорт. Борисов заявил, что морская набережная Геленджика — самая длинная в России. Пешеходная зона соединяет Толстый и Тонкий мысы, между которыми расположен город. Ее протяженность — 9,2 км.
Напомним, что в середине ноября космонавт Олег Артемьев показал озеро Абрау под Новороссийском с борта МКС.