Где купить живую елку в Краснодаре? Делимся списком адресов

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила , что с 1 по 31 декабря в городе будут работать 42 елочных базара. На них можно будет купить российские и импортные ели и сосны. Режим работы предприниматели определят самостоятельно.

В администрации заявили, что ценовая политика в отношении отечественных хвойных по сравнению с прошлым годом не изменится. Их стоимость будут устанавливать за дерево, а импортных деревьев — рассчитывать по метражу.



Отметим, что в 2023 году цены на сосну и ель из средней полосы России выросли до 50%. Раньше они дорожали на 5-10% за год.



Российские новогодние елки и сосны доставят в Краснодар из питомников Пермского края, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Кировской и Оренбургской областей, а зарубежные — из Дании, Эстонии и Голландии.