Где купить живую елку в Краснодаре? Делимся списком адресов

Краснодарский край

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  • © Алёна Живцова, ЮГА.ру
    © Алёна Живцова, ЮГА.ру

Мэрия Краснодара рассказала, когда и где откроются городские елочные базары

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 1 по 31 декабря в городе будут работать 42 елочных базара. На них можно будет купить российские и импортные ели и сосны.

Режим работы предприниматели определят самостоятельно.

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В администрации заявили, что ценовая политика в отношении отечественных хвойных по сравнению с прошлым годом не изменится. Их стоимость будут устанавливать за дерево, а импортных деревьев — рассчитывать по метражу.

Отметим, что в 2023 году цены на сосну и ель из средней полосы России выросли до 50%. Раньше они дорожали на 5-10% за год.

Российские новогодние елки и сосны доставят в Краснодар из питомников Пермского края, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Кировской и Оренбургской областей, а зарубежные — из Дании, Эстонии и Голландии.

Адреса елочных базаров:
  • проспект Чекистов, 7/1, 9, 33;
  • Дальняя, 39;
  • Заводская, 4;
  • Калинина — Каляева;
  • Тургенева — Северная;
  • Тургенева, 110 — Космонавта Гагарина;
  • Федора Лузана, 41;
  • Рашпилевская, 147;
  • Орджоникидзе — Суворова;
  • Стасова — Бургасская (два торговых объекта);
  • Шевченко — Ставропольская;
  • Московская — 40-летия Победы (у детсада «Сказка»);
  • Одесская (между Красной и Коммунаров);
  • Садовая, 2;
  • Северная — Володарского;
  • Ставропольская, 102 — Вишняковой (два торговых объекта);
  • Ставропольская, 252 — Стасова (два торговых объекта);
  • Ростовское Шоссе, 12 км;
  • Западный Обход — Крылатская;
  • Атарбекова, 30 (два торговых объекта);
  • Герцена — Атарбекова (два торговых объекта);
  • Дзержинского, 165, 175 (2-я площадка);
  • Евгении Жигуленко, 4;
  • Калинина (служебный проход КНИИСХ);
  • Карякина, 10 — 18 (два торговых объекта);
  • Тургенева, 113;
  • Красных Партизан, 163 — Сочинская;
  • Евдокии Бершанской, 216 (жилой массив Пашковский);
  • Евдокии Бершанской — Лавочкина (жилой массив Пашковский);
  • Селезнева, 134 — Стасова;
  • Сормовская, 102 — Симферопольская;
  • Сормовская — Онежская, 3;
  • Трудовой Славы — Игнатова.

Напомним, что в Краснодаре 25 ноября начнут устанавливать искусственные новогодние елки.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Красной начали монтировать первую новогоднюю елку, светящиеся арки и другие объекты. Ранее СМИ сообщали, что благоустройством занимается компания Сергея Галицкого.

Краснодар Новый год Праздники Торговля

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