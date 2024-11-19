Где купить живую елку в Краснодаре? Делимся списком адресов
Мэрия Краснодара рассказала, когда и где откроются городские елочные базары
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 1 по 31 декабря в городе будут работать 42 елочных базара. На них можно будет купить российские и импортные ели и сосны.
Режим работы предприниматели определят самостоятельно.
В администрации заявили, что ценовая политика в отношении отечественных хвойных по сравнению с прошлым годом не изменится. Их стоимость будут устанавливать за дерево, а импортных деревьев — рассчитывать по метражу.
Отметим, что в 2023 году цены на сосну и ель из средней полосы России выросли до 50%. Раньше они дорожали на 5-10% за год.
Российские новогодние елки и сосны доставят в Краснодар из питомников Пермского края, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Кировской и Оренбургской областей, а зарубежные — из Дании, Эстонии и Голландии.
- проспект Чекистов, 7/1, 9, 33;
- Дальняя, 39;
- Заводская, 4;
- Калинина — Каляева;
- Тургенева — Северная;
- Тургенева, 110 — Космонавта Гагарина;
- Федора Лузана, 41;
- Рашпилевская, 147;
- Орджоникидзе — Суворова;
- Стасова — Бургасская (два торговых объекта);
- Шевченко — Ставропольская;
- Московская — 40-летия Победы (у детсада «Сказка»);
- Одесская (между Красной и Коммунаров);
- Садовая, 2;
- Северная — Володарского;
- Ставропольская, 102 — Вишняковой (два торговых объекта);
- Ставропольская, 252 — Стасова (два торговых объекта);
- Ростовское Шоссе, 12 км;
- Западный Обход — Крылатская;
- Атарбекова, 30 (два торговых объекта);
- Герцена — Атарбекова (два торговых объекта);
- Дзержинского, 165, 175 (2-я площадка);
- Евгении Жигуленко, 4;
- Калинина (служебный проход КНИИСХ);
- Карякина, 10 — 18 (два торговых объекта);
- Тургенева, 113;
- Красных Партизан, 163 — Сочинская;
- Евдокии Бершанской, 216 (жилой массив Пашковский);
- Евдокии Бершанской — Лавочкина (жилой массив Пашковский);
- Селезнева, 134 — Стасова;
- Сормовская, 102 — Симферопольская;
- Сормовская — Онежская, 3;
- Трудовой Славы — Игнатова.
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