В центре Краснодара установили голографические звезды и елку из разноцветных шаров

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Улицу Красную в Краснодаре продолжают украшать к Новому году. Рассказываем, где еще появились новогодние объекты

17 ноября на улице Красной собрали новогоднюю елку из огромных разноцветных шаров. Необычный объект находится вблизи Александровской арки, возле гостиницы «Кавказ» и торгового квартала «Центра города».

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Еще одна новинка — голографические звезды или яркие перламутровые кристаллы. Их разместили в районе гостиницы «Интурист».

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Светящийся шалфей, огромные диско-шары, снежинки на стадионе:

Напомним, новогоднюю иллюминацию на Александровском бульваре от Буденного до Гаврилова делает не администрация города, а инвестор, имя которого в мэрии не назвали. По информации СМИ, это компания Сергея Галицкого.

Первые световые конструкции и «снежинки» начали устанавливать в конце октября, затем над памятником Шурику и Лидочке возвели первую в Краснодаре новогоднюю елку. Полностью работы планируют завершить к началу декабря. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 25 ноября начнут устанавливать новогодние елки.

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