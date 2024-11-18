В центре Краснодара установили голографические звезды и елку из разноцветных шаров

Улицу Красную в Краснодаре продолжают украшать к Новому году. Рассказываем, где еще появились новогодние объекты

17 ноября на улице Красной собрали новогоднюю елку из огромных разноцветных шаров. Необычный объект находится вблизи Александровской арки, возле гостиницы «Кавказ» и торгового квартала «Центра города».

Еще одна новинка — голографические звезды или яркие перламутровые кристаллы. Их разместили в районе гостиницы «Интурист».

Напомним, новогоднюю иллюминацию на Александровском бульваре от Буденного до Гаврилова делает не администрация города, а инвестор, имя которого в мэрии не назвали. По информации СМИ, это компания Сергея Галицкого.

Первые световые конструкции и «снежинки» начали устанавливать в конце октября, затем над памятником Шурику и Лидочке возвели первую в Краснодаре новогоднюю елку. Полностью работы планируют завершить к началу декабря.