В Краснодаре 25 ноября начнут устанавливать новогодние елки

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 25 ноября по 15 декабря в Краснодаре установят девять искусственных елей

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в городе с 25 ноября по 15 декабря установят девять искусственных елок. Уберут их после Нового года и Рождества — с 15 по 21 января.

Самую высокую елку высотой 22 метров установят на Главной городской площади. В этом году, помимо шаров, снежинок и бус, ее украсят новыми гирляндами и игрушками в виде снеговиков, избушек и щелкунчиков. Кроме того, 19-метровая елка появится перед зданием администрации Краснодарского края.

Читайте также:

Остальные семь 15-метровых елок установят по адресам:

  • пересечение улиц Красных Партизан и Трубилина;
  • площадь напротив здания ЗСК;
  • сквер имени 80-летия образования Краснодарского края;
  • сквер имени Леонарда Гатова;
  • площадь перед кинотеатром «Болгария»;
  • сквер «Субботний» (улица Уральская, 158/5);
  • сквер «Пограничников» (пересечение улиц Игнатова и Мачуги).

Также ТРЦ и ТЦ смонтируют новогодние деревья на прилегающих территориях.

Как писали Юга.ру, Краснодар продолжают украшать к Новому году. В центре города устанавливают первую елку. Завершить работы планируют к началу декабря. Ранее СМИ сообщали, что благоустройством улицы Красной займется компания Сергея Галицкого.

Благоустройство Краснодар Новый год Праздники

Все материалы по теме:

Новости

В центре Краснодара установили голографические звезды и елку из разноцветных шаров
Краснодар стал городом с самой долгой ипотекой — аналитики
Минэкономразвития и власти Краснодарского края разработают правила поведения туристов на горнолыжных курортах
Новороссийский «Черноморец» забил гол с экстремально дальней дистанции
В Краснодаре 25 ноября начнут устанавливать новогодние елки
В Краснодаре 20 и 27 ноября включат сирены

Лента новостей

Ключи от «Новой Елизаветки»
Сегодня, 14:24 Реклама
Ключи от «Новой Елизаветки»
В новостройках в Прикубанском округе Краснодара сдали в эксплуатацию первые 400 квартир
На Кубани рабочая неделя начнется с дождей
Сегодня, 09:39
На Кубани рабочая неделя начнется с дождей
В Краснодаре осадков не будет
В Краснодаре 25 ноября начнут устанавливать новогодние елки
Сегодня, 11:28
В Краснодаре 25 ноября начнут устанавливать новогодние елки

Реклама на сайте