В Краснодаре 25 ноября начнут устанавливать новогодние елки
С 25 ноября по 15 декабря в Краснодаре установят девять искусственных елей
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в городе с 25 ноября по 15 декабря установят девять искусственных елок. Уберут их после Нового года и Рождества — с 15 по 21 января.
Самую высокую елку высотой 22 метров установят на Главной городской площади. В этом году, помимо шаров, снежинок и бус, ее украсят новыми гирляндами и игрушками в виде снеговиков, избушек и щелкунчиков. Кроме того, 19-метровая елка появится перед зданием администрации Краснодарского края.
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Остальные семь 15-метровых елок установят по адресам:
- пересечение улиц Красных Партизан и Трубилина;
- площадь напротив здания ЗСК;
- сквер имени 80-летия образования Краснодарского края;
- сквер имени Леонарда Гатова;
- площадь перед кинотеатром «Болгария»;
- сквер «Субботний» (улица Уральская, 158/5);
- сквер «Пограничников» (пересечение улиц Игнатова и Мачуги).
Также ТРЦ и ТЦ смонтируют новогодние деревья на прилегающих территориях.
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