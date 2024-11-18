В Краснодаре 25 ноября начнут устанавливать новогодние елки

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в городе с 25 ноября по 15 декабря установят девять искусственных елок. Уберут их после Нового года и Рождества — с 15 по 21 января.



Самую высокую елку высотой 22 метров установят на Главной городской площади. В этом году, помимо шаров, снежинок и бус, ее украсят новыми гирляндами и игрушками в виде снеговиков, избушек и щелкунчиков. Кроме того, 19-метровая елка появится перед зданием администрации Краснодарского края.