Космонавт показал озеро Абрау под Новороссийском с борта МКС

Краснодарский край, В мире

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  • © Скриншот фотографии из телеграм-канала Olegmks https://t.me/oleg_mks/5041
    © Скриншот фотографии из телеграм-канала Olegmks https://t.me/oleg_mks/5041

Олег Артемьев показал берег Черного моря и озеро Абрау из космоса

13 ноября российский космонавт Олег Артемьев опубликовал в своем телеграм-канале фотографию озера Абрау, которую он сделал с борта Международной космической станции.

«Друзья, видите на снимке голубое озеро, окруженное горным массивом? Это знаменитое озеро Абрау, в которое впадает река Дюрсо!» — написал Артемьев.

Помимо озера в кадр попали побережье Черного моря, поселки Абрау-Дюрсо и Южная Озереевка. По снимку видно, что фотография была сделана в облачный день.

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Озеро Абрау расположено в 14 км от Новороссийска, его длина составляет около 3 км, а ширина — около 600 метров. Глубина Абрау доходит до 11 метров.

У ученых нет единого мнения насчет происхождения озера Абрау. По одной версии, оно образовалось в результате карстового провала — речка Дюрсо заполнила котловину водой. Другие ученые считают, что озеро Абрау — остаток Киммерийского моря, существовавшего миллионы лет назад. Еще одной причиной называют землетрясение.

При этом село Абрау-Дюрсо получило название от адыгейского Абрагъо — «провалившееся» и Дюрсо — «четыре воды» — что соответствует первой версии происхождения озера.

Как писали Юга.ру, жители Краснодарского края смогут увидеть самый яркий звездопад осени. Пик ожидается в ночь с 17 на 18 ноября. 

Абрау-Дюрсо Космос Наука Новороссийск Фотография Черное море

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