СК «Семья» вошла в топ-5 застройщиков Краснодарского края по объему ввода жилья

Краснодарская строительная компания «Семья» в октябре поднялась на 6 позиций в региональном топе по объему ввода жилья за 2024 год

Застройщик попал в пятерку лучших рейтинга ЕРЗ.РФ после ввода в эксплуатацию семи домов в двух жилых комплексах в Краснодаре — «Друзья» по улице Кудухова и «Все Свои VIP» по улице Колхозной. Общее количество квартир в двух ЖК — 2711.

«Мы гордимся тем, что точно в срок завершили строительство двух масштабных проектов и одновременно ввели в эксплуатацию 126 тысяч кв. метров жилья. Наши показатели ввода выросли вдвое по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Сейчас квартиры готовят к передаче собственникам», — отметила коммерческий директор СК «Семья» Ангелина Радько.

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Среди компаний, которые работают за пределами столичных регионов, СК «Семья» также показала один из лучших результатов по вводу в стране. В октябре компания поднялась на 98 позиций в общероссийском рейтинге, уступив лишь ростовскому ГК «СМУ1» с объемом ввода 134 тыс. кв. метров жилья (по данным Единого ресурса застройщиков).

Достижения южных девелоперов подчеркивают уверенное развитие строительной отрасли в Краснодарском крае и других регионах России на фоне общей тенденции снижения объемов ввода жилья в Москве и Санкт-Петербурге, где падение составило 31% и 25% соответственно по итогам 2024 года.

СК «Семья» — одна из ведущих строительных компаний Краснодарского края. По данным ЕИСЖС наш.дом.рф, компания занимает 5-е место в Краснодарском крае по объему текущего строительства. За 11 лет работы компании свыше 12 500 семей получили ключи от новых квартир. Всего СК «Семья» ввела в эксплуатацию 46 домов общей площадью 544 000 кв. метров без просрочек, 25% — досрочно.



Сейчас застройщик возводит 333 000 кв. метров жилья в Краснодаре по закону о долевом строительстве, финансовый партнер — банк ДОМ.РФ.