Этнокомплекс станицы Тамань в Краснодарском крае в ноябре и декабре можно посетить бесплатно

В этнокомплексе «Атамань» в ноябре и декабре пройдет акция «Бесплатные дни»

6 декабря — для детей и подростков до 18 лет.

15 ноября свободный вход в казачью деревню будет для многодетных семей.

15, 22 ноября и 20, 27 декабря посетить бесплатно этнокомплекс смогут студенты, очно обучающиеся на направлениях, связанных с историей и культурой. Нужно будет показать студенческий билет.

4 декабря свободный вход будет для жителей Тамани. Нужно предъявить документ с пропиской.

Этнокомплекс «Атамань» работает круглый год, но в межсезонье понедельник и вторник — выходные дни. Деревня находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.

Напомним, летом в этнокомплексе «Атамань» прошли более 10 гастрономических фестивалей. Праздники были посвящены кашам, рыбе, картофелю, окрошке, борщу, фруктам и бахчевым, рису.