Этнокомплекс станицы Тамань в Краснодарском крае в ноябре и декабре можно посетить бесплатно

Краснодарский край

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  • © Николай Ильин, ЮГА.ру
    © Николай Ильин, ЮГА.ру

В этнокомплексе «Атамань» в ноябре и декабре пройдет акция «Бесплатные дни»

Этнокомплекс «Атамань» анонсировал акцию «Бесплатные дни».

15 ноября свободный вход в казачью деревню будет для многодетных семей. 

6 декабря — для детей и подростков до 18 лет.

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15, 22 ноября и 20, 27 декабря посетить бесплатно этнокомплекс смогут студенты, очно обучающиеся на направлениях, связанных с историей и культурой. Нужно будет показать студенческий билет.

4 декабря свободный вход будет для жителей Тамани. Нужно предъявить документ с пропиской.

Этнокомплекс «Атамань» работает круглый год, но в межсезонье понедельник и вторник — выходные дни. Деревня находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.

Напомним, летом в этнокомплексе «Атамань» прошли более 10 гастрономических фестивалей. Праздники были посвящены кашам, рыбе, картофелю, окрошке, борщу, фруктам и бахчевым, рису.

Как писали Юга.ру, краснодарский кинотеатр «Кубанькино» анонсировал первый фестиваль турецкого кино. Он пройдет с 12 по 16 ноября, показы будут бесплатными.

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Этнокомплекс станицы Тамань в Краснодарском крае в ноябре и декабре можно посетить бесплатно
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