Сочи возглавил рейтинг с самыми большими чаевыми. Сколько и кому их платят?

В России лидером по размеру среднего чека чаевых стал Сочи

Лидером по размеру денежной благодарности стал Сочи. На курорте средний чек чаевых за год увеличился на 48,2% и достиг 485 рублей.

7 ноября «Коммерсант» опубликовал исследование Yclients. Сервис проанализировал культуру чаевых в 19 крупных городах России среди почти 2,3 тыс. компаний из сфер красоты, медицины, спорта, бытовых услуг и досуга.

Далее следуют Челябинск (249 рублей и +24,1%), Краснодар (289 рублей и +22,3%), Ростов-на-Дону (270 рублей и +22%) и Красноярск (348 рублей и +19,5%).

В Москве средний чек составил 366 рублей, это на 10,2% выше показателя 2023 года. В целом по России средний чек чаевых вырос на 12% и достиг 333 рублей.

Наибольший рост популярности чаевых фиксируют у частных бьюти-мастеров (+250%) и сотрудников SPA (+92,1%). В медицинской косметологии средний чек составляет 445 рублей (+18,6%), в зооуслугах — 389 рублей (+18,3%).