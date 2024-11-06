В Краснодаре покажут спектакль «Плацкартом до Тибета» с участием резидентов Comedy Club

В Краснодаре 18 декабря покажут комедию «Плацкартом до Тибета» с участием резидентов Comedy Club, а также звезд российского театра и кино.

По сюжету наивный монах каким-то образом попадает в обычную челябинскую семью. Там он неожиданно находит нового «Будду», который не может раскрыть в себе великое призвание. Всё осложняется тем, что у «Будды» мама с синдромом гиперопеки, глупая невеста и дядя-алкоголик с манией величия.

Чтобы познать российский дзен, монаху нужно пройти через палёную водку, баню с кальяном и другие отечественные развлечения.