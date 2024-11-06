В Краснодаре покажут спектакль «Плацкартом до Тибета» с участием резидентов Comedy Club

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре 10 декабря состоится показ гастрольной постановки «Плацкартом до Тибета» (18+)

В Краснодаре 18 декабря покажут комедию «Плацкартом до Тибета» с участием резидентов Comedy Club, а также звезд российского театра и кино.

По сюжету наивный монах каким-то образом попадает в обычную челябинскую семью. Там он неожиданно находит нового «Будду», который не может раскрыть в себе великое призвание. Всё осложняется тем, что у «Будды» мама с синдромом гиперопеки, глупая невеста и дядя-алкоголик с манией величия.

Чтобы познать российский дзен, монаху нужно пройти через палёную водку, баню с кальяном и другие отечественные развлечения.

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Спектакль состоится в ДК Железнодорожников по адресу улица Привокзальная площадь, 1. Начало постановки в 19:00.

Как писали Юга.ру, краснодарский проект «Аврора читает» анонсировал на 15 ноября читку пьесы «Племена» Нины Рейн. Это история о нарушенной коммуникации. 

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В Краснодаре покажут спектакль «Плацкартом до Тибета» с участием резидентов Comedy Club
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