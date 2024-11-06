В Краснодаре покажут спектакль «Плацкартом до Тибета» с участием резидентов Comedy Club
В Краснодаре 10 декабря состоится показ гастрольной постановки «Плацкартом до Тибета» (18+)
В Краснодаре 18 декабря покажут комедию «Плацкартом до Тибета» с участием резидентов Comedy Club, а также звезд российского театра и кино.
По сюжету наивный монах каким-то образом попадает в обычную челябинскую семью. Там он неожиданно находит нового «Будду», который не может раскрыть в себе великое призвание. Всё осложняется тем, что у «Будды» мама с синдромом гиперопеки, глупая невеста и дядя-алкоголик с манией величия.
Чтобы познать российский дзен, монаху нужно пройти через палёную водку, баню с кальяном и другие отечественные развлечения.
Роли исполнят Роман Юнусов, Сергей Соцердотский, Наталья Унгард, Ася Калинина, Олег Комаров, Олег Акулич. Организаторы могут внести в состав изменения без уведомления об этом.
Спектакль состоится в ДК Железнодорожников по адресу улица Привокзальная площадь, 1. Начало постановки в 19:00.
Как писали Юга.ру, краснодарский проект «Аврора читает» анонсировал на 15 ноября читку пьесы «Племена» Нины Рейн. Это история о нарушенной коммуникации.