Жители Краснодарского края смогут увидеть самый яркий звездопад осени
Астрономы рассказали, когда пройдет самый яркий осенний звездопад
Московский планетарий опубликовал календарь астрономических событий ноября.
Главным событием месяца станет метеорный поток Леониды. Он будет действовать с 6 по 30 ноября, пик придется на ночь с 17 на 18 ноября. Ожидается около 15 метеоров в час в зените. Метеорный поток хорошо виден в обоих полушариях.
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Звездопад Леониды лучше наблюдать под утро (после полуночи и до восхода Солнца) над восточным горизонтом при ясной погоде, когда созвездие Лев поднимается высоко над горизонтом.
Метеоры Леонид яркие и быстрые, их скорость достигает 71 км в секунду. Чтобы успешно наблюдать падающие звезды, желательны безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки.
Как рассказали в Московском планетарии, в 1966 году во время метеорного шторма Леонид жители планеты наблюдали 10 тыс. метеоров за час. Подобное явление может повториться не ранее 2099 года.
Как писали Юга.ру, жители Краснодарского края смогут увидеть Бобровую луну 16 ноября в 0:29. Спутник подлетит к Земле рекордно близко — на 357 тыс. км.