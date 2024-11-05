Жители Краснодарского края смогут увидеть самый яркий звездопад осени

Главным событием месяца станет метеорный поток Леониды. Он будет действовать с 6 по 30 ноября, пик придется на ночь с 17 на 18 ноября. Ожидается около 15 метеоров в час в зените. Метеорный поток хорошо виден в обоих полушариях.

Звездопад Леониды лучше наблюдать под утро (после полуночи и до восхода Солнца) над восточным горизонтом при ясной погоде, когда созвездие Лев поднимается высоко над горизонтом.

Метеоры Леонид яркие и быстрые, их скорость достигает 71 км в секунду. Чтобы успешно наблюдать падающие звезды, желательны безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки.

Как рассказали в Московском планетарии, в 1966 году во время метеорного шторма Леонид жители планеты наблюдали 10 тыс. метеоров за час. Подобное явление может повториться не ранее 2099 года.