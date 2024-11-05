Краснодарцев приглашают на читку и обсуждение пьесы «Племена»

Краснодарский проект «Аврора читает» анонсировал на 15 ноября новое событие. Состоится читка пьесы «Племена» Нины Рейн.

Это история о нарушенной коммуникации. В семье живет глухой юноша. Рейн пытается ответить на несколько вопросов: как ему реализовать себя; как он будет чувствовать себя в обществе таких же, как он; с кем проще — со слышащими или глухими; в чем глух каждый из нас?