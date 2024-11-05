Краснодарцев приглашают на читку и обсуждение пьесы «Племена»

Краснодарский край

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  • © Фото gpointstudio, Freepik.com
    © Фото gpointstudio, Freepik.com

В краснодарском театре «Шардам» 15 ноября пройдет читка пьесы «Племена» (18+)

Краснодарский проект «Аврора читает» анонсировал на 15 ноября новое событие. Состоится читка пьесы «Племена» Нины Рейн.

Это история о нарушенной коммуникации. В семье живет глухой юноша. Рейн пытается ответить на несколько вопросов: как ему реализовать себя; как он будет чувствовать себя в обществе таких же, как он; с кем проще — со слышащими или глухими; в чем глух каждый из нас?

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Нина Рейн — британский театральный режиссёр и драматург, внучатая племянница писателя Бориса Пастернака. «Племена» получили награду Drama Desk Award и номинацию на премию Лоуренса Оливье. В пьесе присутствует ненормативная лексика.

Читка состоится в театре «Шардам» по адресу улица Коммунаров, 268Д. Начало в 19:00.

Как писали Юга.ру, 7, 8, 9 и 10 ноября Молодежный театр представит спектакль «Горе от ума» по пьесе Александра Грибоедова. Его поставил московский режиссер Павел Пронин.

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