Лекции, театральные чтения, кинопоказы, ярмарка. В Краснодаре состоится фестиваль детской книги

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру
    © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру

В ТРЦ «МЕГА-Адыгея» 10 ноября можно будет купить книги от детских издательств (6+)

ТРЦ «МЕГА-Адыгея» анонсировал на 10 ноября фестиваль детской книги.

Гостей ждут познавательные лекции, театральные чтения, комментированный просмотр мультфильмов, ярмарка. 

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Расписание:

  • 12:00 — чтения сказок Корнея Чуковского;
  • 13:00 — лекция «Сказочные принцессы»;
  • 14:00 — сказочный кинолекторий;
  • 16:00 — иммерсивные чтения «Сказки Бабы Яги».

Участие в мероприятиях бесплатное, однако необходима предварительная регистрация

На ярмарке будут представлены издательства «Гудвин», «Абрикобукс», «Дом детской книги», «Детское время», «Самокат», «Розовый жираф». 

Как писали Юга.ру, в краснодарском молодежном центре «Болгария» весь ноябрь можно посетить бесплатные лекции, мастер-классы и кинопоказы.

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Лекции, театральные чтения, кинопоказы, ярмарка. В Краснодаре состоится фестиваль детской книги
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