Лекции, театральные чтения, кинопоказы, ярмарка. В Краснодаре состоится фестиваль детской книги
В ТРЦ «МЕГА-Адыгея» 10 ноября можно будет купить книги от детских издательств (6+)
ТРЦ «МЕГА-Адыгея» анонсировал на 10 ноября фестиваль детской книги.
Гостей ждут познавательные лекции, театральные чтения, комментированный просмотр мультфильмов, ярмарка.
Расписание:
- 12:00 — чтения сказок Корнея Чуковского;
- 13:00 — лекция «Сказочные принцессы»;
- 14:00 — сказочный кинолекторий;
- 16:00 — иммерсивные чтения «Сказки Бабы Яги».
Участие в мероприятиях бесплатное, однако необходима предварительная регистрация.
На ярмарке будут представлены издательства «Гудвин», «Абрикобукс», «Дом детской книги», «Детское время», «Самокат», «Розовый жираф».
Как писали Юга.ру, в краснодарском молодежном центре «Болгария» весь ноябрь можно посетить бесплатные лекции, мастер-классы и кинопоказы.