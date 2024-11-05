Лекции, театральные чтения, кинопоказы, ярмарка. В Краснодаре состоится фестиваль детской книги

В ТРЦ «МЕГА-Адыгея» 10 ноября можно будет купить книги от детских издательств (6+)

На ярмарке будут представлены издательства «Гудвин», «Абрикобукс», «Дом детской книги», «Детское время», «Самокат», «Розовый жираф».

Участие в мероприятиях бесплатное, однако необходима предварительная регистрация .

Как писали Юга.ру, в краснодарском молодежном центре «Болгария» весь ноябрь можно посетить бесплатные лекции, мастер-классы и кинопоказы.