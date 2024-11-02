В Краснодаре состоится концерт симфонической музыки «Выше гор»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото wirestock, Freepik.com
    © Фото wirestock, Freepik.com

Композитор и пианист Мурат Кабардоков сыграет с Кубанским симфоническим оркестром (6+)

Краснодарский муниципальный концертный зал анонсировал на 8 ноября музыкальный вечер «Выше гор».

Состоится выступление композитора и пианиста Мурата Кабардокова с Кубанским симфоническим оркестром. Организаторы описывают произведения Кабардокова как проникновенные, волнительные и заглядывающие в душу, но при этом лёгкие и воздушные, с вплетением этнических мотивов.

В Краснодаре появился еще один театр:

В концерте также участвуют дирижёр Государственного симфонического оркестра Адыгеи Каплан Сташ и ​​студентка Краснодарского музыкального колледжа Римского-Корсакова Бэла Нехай (скрипка).

Начало выступления в 19:00. Концерт пройдет по адресу улица Красная, 122.

Как писали Юга.ру, Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 23 ноября струнный концерт Виталия Сумарокова. Композитор презентует новый альбом.

Афиша Искусство Концерты Краснодар Музыка отдых Развлечения События

Новости

В Краснодаре состоится концерт симфонической музыки «Выше гор»
Краснодарский Молодежный театр готовит «Горе от ума». Что известно о новом спектакле и когда премьера
Для краснодарцев ко Дню народного единства сварят 200 литров кубанского борща
В Краснодарском крае Азовское море может выйти из берегов из-за шторма — синоптики
На Краснодарский край обрушится циклон «Мартина». Что это такое?
Синоптики рассказали, когда и какой мощности ожидаются магнитные бури в Краснодарском крае в ноябре

Лента новостей

Выставки, лекции, концерты и кинопоказы
31 октября, 19:28
Выставки, лекции, концерты и кинопоказы
В Краснодаре пройдет «Ночь искусств»
На Краснодарский край обрушится циклон «Мартина»
Сегодня, 16:24
На Краснодарский край обрушится циклон «Мартина»
Что это такое?
Путь пюре
Вчера, 13:45
Путь пюре
Как в Краснодарском крае работает крупнейший российский завод по производству детского питания в паучах

Реклама на сайте