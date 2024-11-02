В Краснодаре состоится концерт симфонической музыки «Выше гор»

Краснодарский муниципальный концертный зал анонсировал на 8 ноября музыкальный вечер «Выше гор».

Состоится выступление композитора и пианиста Мурата Кабардокова с Кубанским симфоническим оркестром. Организаторы описывают произведения Кабардокова как проникновенные, волнительные и заглядывающие в душу, но при этом лёгкие и воздушные, с вплетением этнических мотивов.