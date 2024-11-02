В Краснодаре состоится концерт симфонической музыки «Выше гор»
Композитор и пианист Мурат Кабардоков сыграет с Кубанским симфоническим оркестром (6+)
Краснодарский муниципальный концертный зал анонсировал на 8 ноября музыкальный вечер «Выше гор».
Состоится выступление композитора и пианиста Мурата Кабардокова с Кубанским симфоническим оркестром. Организаторы описывают произведения Кабардокова как проникновенные, волнительные и заглядывающие в душу, но при этом лёгкие и воздушные, с вплетением этнических мотивов.
В Краснодаре появился еще один театр:
В концерте также участвуют дирижёр Государственного симфонического оркестра Адыгеи Каплан Сташ и студентка Краснодарского музыкального колледжа Римского-Корсакова Бэла Нехай (скрипка).
Начало выступления в 19:00. Концерт пройдет по адресу улица Красная, 122.
Как писали Юга.ру, Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 23 ноября струнный концерт Виталия Сумарокова. Композитор презентует новый альбом.