В Краснодаре состоится премьера спектакля «Любовь — от иллюзии к истине»

Зрителям языком тела покажут погружение в любовь и причины, приводящие к краху отношений (18+)

Арт-пространство «Свои» анонсировало на 10 ноября театрально-психологический проект «Любовь — от иллюзии к истине».

Хореограф Евгения Пичкалева и психотерапевт Ксения Ламонова объединили психологию и танец, чтобы рассказать реальную историю о любви и о том, как сложно и страшно бывает идти в отношения. Также актеры языком тела покажут внутренние противоречия человека, который боится близости и одновременно очень хочет её.

Постановщики попытались разобраться, как быть в отношениях с таким человеком и как узнать того, кто боится близости.