В Краснодаре состоится премьера спектакля «Любовь — от иллюзии к истине»

Краснодарский край

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  • © Фото standret, Freepik.com
    © Фото standret, Freepik.com

Зрителям языком тела покажут погружение в любовь и причины, приводящие к краху отношений (18+)

Арт-пространство «Свои» анонсировало на 10 ноября театрально-психологический проект «Любовь — от иллюзии к истине».

Хореограф Евгения Пичкалева и психотерапевт Ксения Ламонова объединили психологию и танец, чтобы рассказать реальную историю о любви и о том, как сложно и страшно бывает идти в отношения. Также актеры языком тела покажут внутренние противоречия человека, который боится близости и одновременно очень хочет её.

Постановщики попытались разобраться, как быть в отношениях с таким человеком и как узнать того, кто боится близости.

В Краснодаре появился еще один театр:

Главные роли исполняют Ксения Ламонова, Егор Ткачев, Илья Фисунов и Сергей Кочарян.

Начало в 19:00. Спектакль покажут по адресу улица Зиповская, 5В, литер Х.

Как писали Юга.ру, 3 ноября культурные учреждения Краснодара присоединятся к акции «Ночь искусств». Запланированы концерты, лекции, кинопоказы, мастер-классы, перформансы.

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В Краснодаре состоится премьера спектакля «Любовь — от иллюзии к истине»
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