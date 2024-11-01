В Краснодаре состоится премьера спектакля «Любовь — от иллюзии к истине»
Зрителям языком тела покажут погружение в любовь и причины, приводящие к краху отношений (18+)
Арт-пространство «Свои» анонсировало на 10 ноября театрально-психологический проект «Любовь — от иллюзии к истине».
Хореограф Евгения Пичкалева и психотерапевт Ксения Ламонова объединили психологию и танец, чтобы рассказать реальную историю о любви и о том, как сложно и страшно бывает идти в отношения. Также актеры языком тела покажут внутренние противоречия человека, который боится близости и одновременно очень хочет её.
Постановщики попытались разобраться, как быть в отношениях с таким человеком и как узнать того, кто боится близости.
В Краснодаре появился еще один театр:
Главные роли исполняют Ксения Ламонова, Егор Ткачев, Илья Фисунов и Сергей Кочарян.
Начало в 19:00. Спектакль покажут по адресу улица Зиповская, 5В, литер Х.
Как писали Юга.ру, 3 ноября культурные учреждения Краснодара присоединятся к акции «Ночь искусств». Запланированы концерты, лекции, кинопоказы, мастер-классы, перформансы.