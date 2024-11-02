В Краснодаре, Сочи, Анапе, Геленджике, Новороссийске и Ростове-на-Дону снова пройдет фестиваль южной кухни

Свои гастросеты будут представлять больше 60 заведений юга России

Организаторы фестиваля южной кухни анонсировали очередное гастрономическое событие. Оно состоится c 8 по 24 ноября.

В фестивале будут участовать рестораны Краснодара, Сочи, Геленджика, Анапы, Новороссийска и Ростова-на-Дону. Свои сеты представят больше 60 заведений.

У гостей будет возможность попробовать сразу четыре авторских блюда в формате сета от шеф-повара по фиксированной цене — 2200 рублей.

В Краснодаре оценить мастерство местных поваров можно будет в заведениях «Угли-Угли», «Кубана Тоскана», Studio 64, «Скотина», «Южанин», «Мясо&Рыба», «Муссоны», «Томми Lee», «Дэда», «Пиноккио Djan», «Гусь», «Мадьяр» и Wok Cafe.