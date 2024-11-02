В Краснодаре, Сочи, Анапе, Геленджике, Новороссийске и Ростове-на-Дону снова пройдет фестиваль южной кухни
Свои гастросеты будут представлять больше 60 заведений юга России
Организаторы фестиваля южной кухни анонсировали очередное гастрономическое событие. Оно состоится c 8 по 24 ноября.
В фестивале будут участовать рестораны Краснодара, Сочи, Геленджика, Анапы, Новороссийска и Ростова-на-Дону. Свои сеты представят больше 60 заведений.
У гостей будет возможность попробовать сразу четыре авторских блюда в формате сета от шеф-повара по фиксированной цене — 2200 рублей.
В Краснодаре оценить мастерство местных поваров можно будет в заведениях «Угли-Угли», «Кубана Тоскана», Studio 64, «Скотина», «Южанин», «Мясо&Рыба», «Муссоны», «Томми Lee», «Дэда», «Пиноккио Djan», «Гусь», «Мадьяр» и Wok Cafe.
В Ростове-на-Дону к участию присоединились «1460», «Казак», Sisi Bistro, Di Pasta, «Матадор», Age, «Общество сытых», Lulu, «39».
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Среди заведений Сочи значатся D.O.M, Trattoria Fettuccine, «Юность у моря», «Несебр», «Море», «Клёво Морской Порт», «Кашалот», «ГАЯ Рест & Вин Сет», «Баран-Рапан», LuckyDze, «Барселонета», Rezzo и «Мясной Синдикат», BAIKAL,«Моя Звезда», KAF-KAS, Giorgio Suluguni, Co-Co Chalet, Modus и «Династия» — всего пять локаций.
В Геленджике специальные сеты подготовят рестораны Jimmy Choo, «Геленджик», «Чай. Собака. Пастернак», «Горыныч» и «Маяк-Рассвет».
Новороссийск впервые присоединился к фестивалю. Попробовать блюда можно в заведениях «Шато Пино», «Локка», «Бочка 1969» и 1870 Abrau-Durso.
В Анапе специальные сеты подают в ресторанах Umishi, La Veranda, «Сад и Море», «Мацони», «Блан де Нуар», «Азия рядом» и Louis Pasteur.
На протяжении 17 дней организаторы будут проводить дегустации, представлять промо-сеты в ресторанах-участниках. В завершении состоится голосование за лучшее заведение.
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