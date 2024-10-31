В Краснодаре пройдет вечер короткометражного кино

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Краснодарцев приглашают посмотреть короткометражные фильмы российских и американских кинорежиссеров (18+)

Образовательный проект Renaissance анонсировал на 3 ноября вечер короткометражного кино.

Зрителям покажут ленты «Яд», «Лебедь», «Человек-улыбка», «Раньше было другое время», «Если что-то случится, я люблю вас», «Ария».

Действие фильма «Яд» (реж. Уэс Андерсон, 2023) разворачивается в Индии во времена британского правления. Тимбер Вудс навещает своего друга Гарри Поупа и обнаруживает его в ужасном состоянии.

В драмеди «Лебедь» (реж. Уэс Андерсон, 2023) хулиган Эрни получает в подарок на день рождения настоящую винтовку. Он решает тут же испытать ее и зовет лучшего друга Рэймонда присоединиться.

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Фильм «Человек-улыбка» (реж. Антон Ланшаков, 2013) повествует о мужчине, который в результате повреждения позвоночника в автомобильной аварии вынужден всю оставшуюся жизнь существовать с ухмылкой на лице.

Короткометражка «Раньше было другое время» (реж. Алексей Балабанов, 1987) рассказывает о мужской подлости и нелегкой женской доле. 

Фильм «Если что-то случится, я люблю вас» (реж. Уилл Маккормак, Майкл Говье, 2020 год) повествует о скорби двух родителей, потерявших ребенка из-за стрельбы в школе. Картина получила премию «Оскар».

«В них есть много свободы и нужной пустоты, которая помогает задуматься, помолчать и даже остановиться», — рассказали организаторы.

Начало в 20:00. Входной билет стоит 450 рублей. Вечер кино пройдет в арт-пространстве «Маяк» по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера». На большом экране в ноябре покажут оперу, два балета, два документальных фильма и спектакль. 

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