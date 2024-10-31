Инсайды авторынка, эксклюзивы из Китая и тематические шоу: Авито Авто запустит собственное медиа

29 октября 2024 года в Москве состоялась презентация отраслевого медиа Журнала Авито Авто

В Журнале Авито Авто удет собран контент для автовладельцев и тех, кто пока только планирует купить машину: новости автомира, лайфхаки по выбору и покупке авто, статьи об истории автоконцернов и марок и собственный видеоконтент — шортсы и шоу с гостями — автоэкспертами и блогерами.



Также в новом СМИ будут статьи о новинках китайского автопрома от сотрудников редакции в Китае.

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«Мы стремимся сделать автомобильный рынок прозрачнее, понятнее и безопаснее. Сегодня Авито Авто посещают более 36 млн пользователей в месяц. На платформе опубликовано 2,3 млн объявлений, по которым в среднем совершается 28 тыс. сделок в день. Уверены, что этот проект станет не только важным направлением развития нашей компании, но и навигатором в мире авто для читателей», — рассказала руководитель по развитию опыта частных пользователей Авито Авто Анастасия Докучаева.



29 октября на презентации медиа в Москве руководитель журнала Алексей Бутенко и главный редактор Алина Распопова поделились результатами исследования, проведенного платформой. Опрос показал, что респонденты, приобретавшие автомобиль за последний год, при онлайн-поиске подходящего варианта преимущественно изучали цены и сравнивали стоимость машин (59 и 51% соответственно), интересовались особенностями моделей (47%) и оценивали комплектации и характеристики (46%). Самым популярным форматом, в котором опрошенные хотели бы получать информацию, оказались видеообзоры: их выделил 61% аудитории. Также 37% респондентов назвали обзорные статьи и рейтинги.

© Фото пресс-службы Авито

© Фото пресс-службы Авито

© Фото пресс-службы Авито

По оценкам 31% опрошенных, найти необходимую для покупки информацию было сложно. Респонденты отметили слишком большие объемы информации (47%), противоречивость отзывов и обзоров (44%) или их недостоверность и отсутствие (26%). Также 25% не хватило данных о китайских моделях.

«По данным Авито Авто, период изучения информации об автомобиле до его покупки занимает 2-3 месяца. Порядка 85% аудитории ищет нужную информацию онлайн, и практически половина респондентов использует при этом 2-4 источника: это сайты объявлений, видеоплатформы, поисковики, сайты дилеров. У 77% респондентов одним из источников является Авито Авто. Теперь мы соберем в одном журнале всю информацию — от особенностей моделей до лайфхаков по покупке и продаже авто», — отметила Алина Распопова.