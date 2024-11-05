Краснодарцев приглашают на лекцию «Эволюция советского кинематографа»

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В Краснодаре 11 ноября обсудят кинематограф СССР (16+)

Краснодарская кофейня Booker анонсировала на 11 ноября лекцию «Эволюция советского кинематографа».

Критик Кира Кац расскажет о ключевых этапах в развитии советского киноискусства, какие темы и идеи отражались в советских фильмах, какие были новаторские приемы. Также участники поговорят о ключевых именах и фильмах, изменивших мир.

Культ личности:

«Разберемся в пройденном пути: от первых постсоветских экспериментов до новейшей эпохи сериалов. Поговорим о том, как российское кино адаптировалось к новым реалиям и искало новую идентичность. И, конечно, разберемся в именах как в авторском, так и коммерческом кино, за которыми стоит следить», — рассказали организаторы.

Начало в 19:30. Лекция пройдет в кофейне Booker по адресу улица Октябрьская, 91. Стоимость участия 700 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 15 ноября состоится единственный показ фильма о жизни и творчестве рэпера Лила Пипа. Лента исследует феномен легенды мировой рэп-сцены.

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