Философия минимализма. В Краснодаре пройдет фотовыставка «Точка»

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Левинского
    © Фото Михаила Левинского

В Краснодаре 2 ноября откроется межрегиональная выставка «Точка» (0+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 2 ноября открытие экспозиции «Точка». Зрители увидят около 70 работ фотохудожников из разных городов России. Авторы предлагают зрителям сосредоточиться на сути вещей и увидеть красоту в малом.

По словам организаторов, отсутствие лишних деталей позволяет снимкам «звучать» по-новому и дает пространство и время для размышлений.

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«В современном мире, переполненном информационным шумом, минималистская фотография является лаконичным и сильным посланием, которое не нуждается в дополнительном контексте и говорит само за себя», — рассказали в выставочном зале.

Фотовыставка будет работать до 17 ноября в галерее «Особнякъ» по адресу улица Фрунзе, 37.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко открылась выставка «Династия. Котелевские». Представлено более 100 работ из мастерских художников.

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