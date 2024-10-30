Философия минимализма. В Краснодаре пройдет фотовыставка «Точка»

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 2 ноября открытие экспозиции «Точка». Зрители увидят около 70 работ фотохудожников из разных городов России. Авторы предлагают зрителям сосредоточиться на сути вещей и увидеть красоту в малом.

По словам организаторов, отсутствие лишних деталей позволяет снимкам «звучать» по-новому и дает пространство и время для размышлений.