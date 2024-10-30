Философия минимализма. В Краснодаре пройдет фотовыставка «Точка»
В Краснодаре 2 ноября откроется межрегиональная выставка «Точка» (0+)
Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 2 ноября открытие экспозиции «Точка». Зрители увидят около 70 работ фотохудожников из разных городов России. Авторы предлагают зрителям сосредоточиться на сути вещей и увидеть красоту в малом.
По словам организаторов, отсутствие лишних деталей позволяет снимкам «звучать» по-новому и дает пространство и время для размышлений.
Читайте также:
«В современном мире, переполненном информационным шумом, минималистская фотография является лаконичным и сильным посланием, которое не нуждается в дополнительном контексте и говорит само за себя», — рассказали в выставочном зале.
Фотовыставка будет работать до 17 ноября в галерее «Особнякъ» по адресу улица Фрунзе, 37.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко открылась выставка «Династия. Котелевские». Представлено более 100 работ из мастерских художников.