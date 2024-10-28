Краснодар и Сочи вошли в топ-10 мест для отдыха в ноябре

28 октября пресс-служба сервиса бронирований Твил.ру сообщила Юга.ру, что Сочи занял второе место в рейтинге самых популярных направлений в ноябре 2024 года. На долю курорта пришлось 11% бронирований. По данным аналитиков, средняя стоимость ночи проживания в ноябре в России величилась на 13% по сравнению с ноябрем 2023 года. В Сочи ценник достиг почти 3,8 тыс. рублей за ночь. Средняя продолжительность размещения — четыре ночи.

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербурга — 16% бронирований. Здесь средняя продолжительность поездки составляет четыре ночи, а стоимость размещения — 3,5 тыс. рублей. Третье место заняла Москва с 11% бронирований (4,8 тыс. рублей за ночь, продолжительность поездки — четыре ночи).

Аналитики отметили, что в рейтинг также попал Краснодар и занял девятое место. В ноябре в столице Кубани туристы среднем проводят две ночи, а стоимость размещения составляет почти 3,3 тыс. рублей.



В список вошли Казань (4,2 тыс. рублей за ночь), Кисловодск (4 тыс. рублей), Нижний Новгород (4,8 тыс. рублей), Ялта (3,6 тыс. рублей), Пятигорск (2,8 тыс. рублей) и Калининград (3 тыс. рублей).