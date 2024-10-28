Краснодар и Сочи вошли в топ-10 мест для отдыха в ноябре

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Эксперты опубликовали рейтинг популярных российских направлений для отдыха в ноябре

28 октября пресс-служба сервиса бронирований Твил.ру сообщила Юга.ру, что Сочи занял второе место в рейтинге самых популярных направлений в ноябре 2024 года. На долю курорта пришлось 11% бронирований. 

По данным аналитиков, средняя стоимость ночи проживания в ноябре в России величилась на 13% по сравнению с ноябрем 2023 года. В Сочи ценник достиг почти 3,8 тыс. рублей за ночь. Средняя продолжительность размещения — четыре ночи. 

В Краснодаре и Сочи введут туристический налог:

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербурга — 16% бронирований. Здесь средняя продолжительность поездки составляет четыре ночи, а стоимость размещения — 3,5 тыс. рублей. Третье место заняла Москва с 11% бронирований (4,8 тыс. рублей за ночь, продолжительность поездки — четыре ночи).

Аналитики отметили, что в рейтинг также попал Краснодар и занял девятое место. В ноябре в столице Кубани туристы среднем проводят две ночи, а стоимость размещения составляет почти 3,3 тыс. рублей.

В список вошли Казань (4,2 тыс. рублей за ночь), Кисловодск (4 тыс. рублей), Нижний Новгород (4,8 тыс. рублей), Ялта (3,6 тыс. рублей), Пятигорск (2,8 тыс. рублей) и Калининград (3 тыс. рублей).

Напомним, что в санаториях Краснодарского края планируют ввести туристический налог.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край возглавил топ регионов для зимнего отдыха сезона 2024-2025.

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