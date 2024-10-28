Где в Адыгее построят и отремонтируют поликлиники в 2025 году? Рассказали власти республики

Адыгея

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  • Больница © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Больница © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал, в каких населенных пунктах республики построят или модернизируют учреждения здравоохранения

Глава региона отметил, что по нацпроекту «Здравоохранение» в Адыгее возводят сразу несколько амбулаторий. Одна из таких с сентября заработала в хуторе Гавердовском. Началось строительство амбулаторий в Майкопском, Красногвардейском и Тахтамукайском районах.

В селе Садовом, станице Абадзехской, хуторе Северо-Восточные сады и ауле Афипсип уже залили фундаменты будущих медучреждений, а в поселке Победа демонтировали старое здание и в ближайшее время начнут строить новое.

На 2025 год в Адыгее запланировали строительство врачебных амбулаторий в поселке Краснооктябрьском и ауле Шенджий. Также в следующем году пройдут капремонты в поликлиниках ЦРБ Кошехабльского, Гиагинского, Майкопского и Тахтамукайского районов и в стационарном отделении Адыгейской межрайонной больницы имени К.М. Батмена.

В Краснодарском крае восьмилетний Матвей Коркин нуждается в дорогостоящем лечении:

«Не менее важная задача, конечно, обеспечить все эти учреждения квалифицированными кадрами. Продолжаем работать и в этом направлении. Мы хотим добиться одинаково высокого уровня медицинских услуг на всей территории региона, будь то столичная поликлиника или амбулатория в отдалённом населённом пункте. И создание современной инфраструктуры здравоохранения — один из шагов в этом направлении», — подчеркнул глава Адыгеи.

Как писали Юга.ру, 15 октября в фельдшерско-акушерский пункт в адыгейском поселке Гузерипль впервые провели газ.

Адыгея Здоровье Майкоп Майкопский район Медицина Мурат Кумпилов

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