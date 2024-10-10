К Земле летит гигантская комета, которую последний раз видели 80 тыс. лет назад

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Московский планетарий»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Московский планетарий»

12 октября россияне смогут увидеть редкую комету Tsuchinshan-ATLAS

Московский планетарий сообщил, что к Земле летит комета C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) из облака Оорта. В последний раз её видели около 80 тыс. лет назад во времена неандертальцев.

В субботу, 12 октября, в 18:30 она максимально приблизится к планете и станет видна жителям Северного полушария в западной части горизонта даже невооруженным глазом. В этот день комета будет находиться на расстоянии около 70 млн км от Земли, распушив яркий длинный хвост.

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Наблюдать космическое тело можно будет на протяжении двух-трех недель. Комета не пронесётся, как метеор, а будет висеть в небе и менять положение от ночи к ночи.

Как рассказали в краснодарском астроклубе «Вега», чтобы увидеть комету, лучше оказаться на высоком здании с далеким видом в сторону заката Солнца. Важны открытый западный горизонт без строений и объектов рельефа (деревья, холмы, горы), ясное небо и хорошая прозрачность без дымки. Комету лучше всего искать с помощью бинокля (10х50 или 7х50). Помешать наблюдениям может яркая Луна, которая будет светить до 21 октября.

Как писали Юга.ру, ранее жители Краснодарского края смогли увидеть метеоры Драконид. 

Космос Наука

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