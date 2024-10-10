К Земле летит гигантская комета, которую последний раз видели 80 тыс. лет назад
12 октября россияне смогут увидеть редкую комету Tsuchinshan-ATLAS
Московский планетарий сообщил, что к Земле летит комета C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) из облака Оорта. В последний раз её видели около 80 тыс. лет назад во времена неандертальцев.
В субботу, 12 октября, в 18:30 она максимально приблизится к планете и станет видна жителям Северного полушария в западной части горизонта даже невооруженным глазом. В этот день комета будет находиться на расстоянии около 70 млн км от Земли, распушив яркий длинный хвост.
Наблюдать космическое тело можно будет на протяжении двух-трех недель. Комета не пронесётся, как метеор, а будет висеть в небе и менять положение от ночи к ночи.
Как рассказали в краснодарском астроклубе «Вега», чтобы увидеть комету, лучше оказаться на высоком здании с далеким видом в сторону заката Солнца. Важны открытый западный горизонт без строений и объектов рельефа (деревья, холмы, горы), ясное небо и хорошая прозрачность без дымки. Комету лучше всего искать с помощью бинокля (10х50 или 7х50). Помешать наблюдениям может яркая Луна, которая будет светить до 21 октября.
Как писали Юга.ру, ранее жители Краснодарского края смогли увидеть метеоры Драконид.