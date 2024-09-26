Экоцентр «Чистая среда» приглашает школьников Краснодара на бесплатные экскурсии

25 сентября пресс-служба краснодарского экоцентра сообщила Юга.ру, что запустила бесплатные экскурсии для детей от 7 до 17 лет. Они пройдут с сентября по декабрь 2024 года.



Что ждет детей на экскурсиях?

лекция о пластиковом загрязнении, переработке и экологичном образе жизни;

прогулка по экоцентру;

совместная сортировка вторсырья;

возможность поучаствовать в процессе изготовления брелков из пластиковых крышек.

Каждый получит в подарок брелок из переработанного пластика.