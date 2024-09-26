Экоцентр «Чистая среда» приглашает школьников Краснодара на бесплатные экскурсии
В Краснодаре экоцентр «Чистая среда» организует экскурсии для детей школьного возраста
25 сентября пресс-служба краснодарского экоцентра сообщила Юга.ру, что запустила бесплатные экскурсии для детей от 7 до 17 лет. Они пройдут с сентября по декабрь 2024 года.
Что ждет детей на экскурсиях?
- лекция о пластиковом загрязнении, переработке и экологичном образе жизни;
- прогулка по экоцентру;
- совместная сортировка вторсырья;
- возможность поучаствовать в процессе изготовления брелков из пластиковых крышек.
Каждый получит в подарок брелок из переработанного пластика.
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Как поучаствовать в экскурсии?
- соберите группу детей от 15 человек (желательно целый класс);
- оставьте комментарий под постом и напишите, что хотите на экскурсию.
Продолжительность мероприятия — до 1 часа 15 минут. Записаться также можно по номеру: +7 952 821-75-75.
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