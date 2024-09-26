Экоцентр «Чистая среда» приглашает школьников Краснодара на бесплатные экскурсии

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Чистая среда» https://t.me/Chistaya_sreda/3201
    © Скриншот из телеграм-канала «Чистая среда» https://t.me/Chistaya_sreda/3201

В Краснодаре экоцентр «Чистая среда» организует экскурсии для детей школьного возраста

25 сентября пресс-служба краснодарского экоцентра сообщила Юга.ру, что запустила бесплатные экскурсии для детей от 7 до 17 лет. Они пройдут с сентября по декабрь 2024 года.

Что ждет детей на экскурсиях?

  • лекция о пластиковом загрязнении, переработке и экологичном образе жизни;
  • прогулка по экоцентру;
  • совместная сортировка вторсырья;
  • возможность поучаствовать в процессе изготовления брелков из пластиковых крышек.

Каждый получит в подарок брелок из переработанного пластика.

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Как поучаствовать в экскурсии?

  • соберите группу детей от 15 человек (желательно целый класс);
  • оставьте комментарий под постом и напишите, что хотите на экскурсию.

Продолжительность мероприятия — до 1 часа 15 минут. Записаться также можно по номеру: +7 952 821-75-75.

Как писали Юга.ру, Краснодар вошел в топ городов РФ с самым чистым воздухом.

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