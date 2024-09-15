В Краснодаре состоится показ и обсуждение с психологом фильма «Париж , я люблю тебя»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

18 сентября в Краснодаре состоится показ киноальманаха «Париж , я люблю тебя» (18+)

Интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал на 18 сентября показ французской мелодрамы «Париж , я люблю тебя».

Это киноальманах, состоящий из 18 короткометражных фильмов о разных проявлениях любви. Каждая история происходит в определённом округе Парижа.

Читайте также:

Парень влюбляется в девушку, но упускает момент для знакомства. Муж планирует расстаться с супругой, но она сообщает ему о последней стадии рака. Фильм стал первой частью серии киноальманахов «...Я люблю тебя». Действие каждого происходит в одном из городов земного шара: Нью-Йорк, Москва, Киев, Бишкек, Гавана, Астана, Рио-де-Жанейро, Кливленд, Тбилиси, Баку, Санкт-Петербург, Улан-Удэ, Берлин, Алматы.

Кинопоказ и обсуждение комедии с психологом Юлией Аврамиди пройдут в ресторане Villa Verde по адресу улица Мира, 60. Стоимость — 1000 рублей. Забронировать места можно по телефону +7 (989) 235-55-57.

Как писали Юга.ру, краснодарские кинотеатры анонсировали выход в прокат боевика «Легенда». Это фэнтезийное приключение китайского производства. Главную роль в ленте исполнил Джеки Чан.

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения События

Новости

В Геленджике на 24 улицах не будет воды. Где именно?
В Краснодаре состоится показ и обсуждение с психологом фильма «Париж , я люблю тебя»
В Анапе ограничили купание в море
В Краснодаре построят водноспортивный комплекс с аквапарком
В Краснодаре оркестр исполнит музыку из фэнтези «Властелин колец»
Экоцентр «Чистая среда» приглашает краснодарцев на мастер-классы, беседы и кинопоказы

Лента новостей

Реклама на сайте