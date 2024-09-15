В Краснодаре состоится показ и обсуждение с психологом фильма «Париж , я люблю тебя»

Это киноальманах, состоящий из 18 короткометражных фильмов о разных проявлениях любви. Каждая история происходит в определённом округе Парижа.

Парень влюбляется в девушку, но упускает момент для знакомства. Муж планирует расстаться с супругой, но она сообщает ему о последней стадии рака. Фильм стал первой частью серии киноальманахов «...Я люблю тебя». Действие каждого происходит в одном из городов земного шара: Нью-Йорк, Москва, Киев, Бишкек, Гавана, Астана, Рио-де-Жанейро, Кливленд, Тбилиси, Баку, Санкт-Петербург, Улан-Удэ, Берлин, Алматы.

Кинопоказ и обсуждение комедии с психологом Юлией Аврамиди пройдут в ресторане Villa Verde по адресу улица Мира, 60. Стоимость — 1000 рублей. Забронировать места можно по телефону +7 (989) 235-55-57.