В Адыгее открыли две новые школы на 1100 мест

Глава Адыгеи побывал на торжественной линейке в новой школе №28 в поселке Яблоновском

Пресс-служба правительства Адыгеи сообщила об открытии в республике двух новых школ на 1100 мест. Одно из учебных заведений №28 появилось в поселке Яблоновском.

Дефицит учителей и поваров, 23 первых класса в двух школах и запрет телефонов на уроках:

Новая школа состоит из нескольких корпусов. Кабинеты оборудованы интерактивными панелями с доступом в интернет и рабочими местами для учителей. Также в здании есть мастерские, спортивный и актовый залы, помещения для клубно-кружковой работы, библиотека, столовая, медпункт, а на благоустроенной территории — открытые спортивные и игровые площадки.

На торжественном открытии школы №28 присутствовал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он подарил первоклассникам портфели с набором канцелярских товаров. По акции «Подарок первокласснику» в Адыгее подготовили 6,7 тысяч таких ранцев.

В последние два года Адыгея отправляет такие же презенты первоклассникам Генического района Херсонской области. В 2024 году акцию поддержали предприятие ООО «Картонтара» и компания SFT Group.