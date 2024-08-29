Краснодарский край попал в топ-3 регионов РФ по росту цен на ремонт и запчасти автомобилей

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Эксперты выяснили, на сколько в крупных регионах России выросли цены на автозапчасти и услуги автосервисов

29 августа пресс-служба «Ренессанс Страхование» сообщила Юга.ру, что в 2024 году больше всего ремонт и запчасти автомобилей подорожали в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. С повышением цен столкнулись 86% петербуржцев, 79% москвичей и 74% жителей Кубани. В других регионах доля таких автомобилистов составила максимум 60%.

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По данным опроса*, рост цен на автосервис сильнее других ощутили жители Новосибирской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинской области и Краснодарского края. У 51% новосибирцев, 42% петербуржцев, 36% москвичей, 27% челябинцев и 26% краснодарцев машина ломается более одного раза в квартал.

Также каждый пятый краснодарец стал чаще сталкиваться с навязыванием услуг со стороны автосервисов. 

Из-за дорогого ремонта 40% водителей из перечисленных регионов приходилось ездить на автомобиле с неисправностями. А 14% ездят на неисправном авто в настоящее время.

Как писали Юга.ру, автошколы Краснодара осенью повысят цены на обучение до 30%.

*В опросе участвовали более 1500 автовладельцев крупных городов России. Исследование провели с помощью онлайн-анкетирования в июле 2024 года.

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