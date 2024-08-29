Мужчины в 3 раза чаще женщин попадают в ДТП и нарушают закон за рулём — исследование

Кроме того, они чаще садятся за руль пьяными. В четверти уголовных дел мужчины управляли автомобилем в нетрезвом виде. Среди осужденных женщин таких было всего 10%.

Авторы рассчитали частоту ДТП с учетом разницы в количественном соотношении водителей среди представителей обоих полов (68% мужчин и 22% женщин). Оказалось, мужчины в 3,25 раза чаще попадают в ДТП, по итогу которых возбуждают уголовные дела.

Доцент Антон Казун со стажером Михаилом Беловым изучили почти 160 тыс. судебных решений по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), вынесенных в 2010–2022 годах. Они выяснили, что более чем в 90% случаев фигурантами таких дел становились мужчины.

«Исследователи предположили, что все дело в разном отношении мужчин и женщин к вождению: первые ездят быстрее и опаснее. Например, за день они в среднем проезжают на 26% больше километров, чем женщины, но в пути находятся дольше всего на 10% времени», — рассказали в пресс-службе ВШЭ.

Чаще мужчины становятся и виновниками ДТП с пострадавшими и погибшими — три четверти обвиняемых в преступлениях, имеющих высокую степень общественной опасности. Почти в двух третях случаев их приговаривают к тюремному сроку. Женщины по статье 264 получают такое наказание лишь в 50% дел.

«Задача состоит в том, чтобы в целом в сферах образования, работы и семьи у мужчин и женщин были равные возможности и права. При этом можно предположить, что появление на дорогах более осторожных и аккуратных водителей может в целом поменять и нормы езды, что сократит число аварий. Но этот процесс будет небыстрым. Стоит также подумать, что нужно делать, чтобы мужчины ездили столь же аккуратно, как женщины», — считает один из авторов исследования Антон Казун.

Ранее во Франции запустили кампанию «Води как женщина» для борьбы с сексистским стереотипом. Её цель — развенчать миф, что мужчины лучше водят.