Автошколы Краснодара осенью повысят цены на обучение до 30%

Повышение стоимости обучения в автошколах Краснодара связано с ростом расходов на топливо, обслуживанием автомобилей и работой инструкторов

22 августа «Ъ-Кубань» со ссылкой на анонимных опрошенных представителей автошкол сообщили, что с сентября в Краснодаре обучение на водительские права станет дороже на 30%. Это связано с ростом расходов на топливо, обслуживанием машин и работой инструкторов.

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В учебном центре рассказали, что сейчас обучение в автошколе Краснодара стоит в среднем около 60-70 тыс. рублей, а длительность — от 2,5 до 3 месяцев. Также некоторые организации города предлагают рассрочку.



«Повышение стоимости однозначно планируется в сентябре, однако точные сроки и конкретные суммы сейчас назвать невозможно. Анализируя повышение цен в прошлом году, можно сказать, что стоимость вырастет примерно на 7-9 тыс. рублей», — заявили СМИ в автошколе «Лидер +».