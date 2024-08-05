В Сочи 6 августа сильно ухудшится погода

На курорте ожидаются ливни, град, сильный ветер, подъемы воды в реках и сход селевого потока

Пресс-служба мэрии Сочи сообщила , что 6 августа на курорте прогнозируют ливни с грозой, градом и сильным ветром до 15-18 м/c. В отдельных районах ожидается очень сильный дождь с крупным градом.

Реки на дорогах, запрет на купание и отключения света:

На реках возможны резкие подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В горах возрастает риск схода селевых потоков.



Также ночью и до конца суток 6 августа на участке Магри — Веселое могут формироваться смерчи над морем.

Власти рекомендуют жителям и гостям Сочи воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, соблюдать меры безопасности.

В случае ЧС можно набрать 112.