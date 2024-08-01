Краснодарский край вошел в список лидирующих регионов по числу иностранных туристов

31 июля пресс-служба центра развития международного туризма сообщила , что Краснодарский край вошел в список лидирующих регионов по количеству иностранных туристов с размещением в отелях. Всего в 2024 году в России планируют принять около 5 млн иностранцев, а в 2025 году — до 6,5 млн.

Также лидерами по количеству зарубежных граждан с размещением стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Приморский край. Кратный рост отмечается в Кабардино-Балкарии (+432,7%), Амурской области (+323,7%) и Ингушетии (+280,6%).



По данным Росстата, в первую половину 2024 года поток иностранных туристов вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 1,8 млн человек). Больше всего в Россию приезжают из стран Персидского залива и Азиатско-Тихоокеанского региона.



Директор Центра развития международного туризма Юлия Максутова объяснила рост иностранного турпотока введением в августе 2023 года электронной визы для 55 стран и группового безвизового обмена для Китая и Ирана. Она отметила, что иранские туристы массово полетели в РФ после запуска прямого авиасообщения Тегеран — Санкт-Петербург в мае и чартеров Тегеран — Москва и Тегеран — Сочи в июне.



«Сейчас основные маршруты поездок иностранцев по России: Москва, Санкт-Петербург, Карелия, Мурманск, Владивосток. В этом году мы показали им Сочи с возможностью объединить снежный и пляжный сезоны», — рассказала Максутова.