Краснодарцев приглашают на фестиваль эмпатии и терапевтические кинопоказы
В Краснодаре покажут два фильма — «Голос монстра» и «Один день» (18+)
Проект «КАРО Арт» сообщил о продолжении фестиваля эмпатии «Плакать полезно», в рамках которого сразу в нескольких городах России проходят кинопоказы для укрепления ментального здоровья.
«Аристотель отмечал, что зрители греческих трагедий переживают катарсис, когда сочувствуют героям. Просмотр фильмов действует аналогичным образом, предлагая безопасное пространство для выражения эмоций», — сообщили авторы проекта.
Фестиваль фантастики, кино и видеоигр:
Организаторы фестиваля отметили, что особо впечатлительным зрителям сотрудники кинотеатра будут раздавать бумажные носовые платочки.
В Краснодаре в августе покажут две картины:
4 августа в 18:00 — «Голос монстра» (18+). Это драма испанского режиссёра Хуана Антонио Байоны 2016 года. Идея сюжета пришла к ирландской писательнице Шивон Дауд во время ее заболевания раком.
13-летний Конор вынужден принять известие о скорой смерти матери. Смириться с этим, пережить и прийти к пониманию ему помогает монстр из снов — старое тисовое дерево, которое превращается в чудовище и рассказывает мальчику разные истории.
10 августа в 18:00 — «Один день» (18+). Мелодрама 2011 года американского режиссера Лоне Шерфига.
Эмма романтична, остра на язык и хочет изменить мир к лучшему. Декстер — плейбой, баловень судьбы и хочет, чтобы мир принадлежал ему. Впервые они встретились на выпускном в колледже и провели вместе только один день. А потом пришла ночь, и они решили остаться друзьями.
Фильмы покажут на английском языке с русскими субтитрами. Кинопоказы пройдут в кинотеатре «КАРО 8 Галерея». Билеты стоят от 500 рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре пройдет бесплатный кинопоказ культового мультфильма «Дамбо».