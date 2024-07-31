Краснодарцев приглашают на фестиваль эмпатии и терапевтические кинопоказы

В Краснодаре покажут два фильма — «Голос монстра» и «Один день» (18+)

«Аристотель отмечал, что зрители греческих трагедий переживают катарсис, когда сочувствуют героям. Просмотр фильмов действует аналогичным образом, предлагая безопасное пространство для выражения эмоций», — сообщили авторы проекта.

Проект «КАРО Арт» сообщил о продолжении фестиваля эмпатии «Плакать полезно», в рамках которого сразу в нескольких городах России проходят кинопоказы для укрепления ментального здоровья.

Организаторы фестиваля отметили, что особо впечатлительным зрителям сотрудники кинотеатра будут раздавать бумажные носовые платочки.

В Краснодаре в августе покажут две картины:

4 августа в 18:00 — «Голос монстра» (18+). Это драма испанского режиссёра Хуана Антонио Байоны 2016 года. Идея сюжета пришла к ирландской писательнице Шивон Дауд во время ее заболевания раком.

13-летний Конор вынужден принять известие о скорой смерти матери. Смириться с этим, пережить и прийти к пониманию ему помогает монстр из снов — старое тисовое дерево, которое превращается в чудовище и рассказывает мальчику разные истории.

10 августа в 18:00 — «Один день» (18+). Мелодрама 2011 года американского режиссера Лоне Шерфига.

Эмма романтична, остра на язык и хочет изменить мир к лучшему. Декстер — плейбой, баловень судьбы и хочет, чтобы мир принадлежал ему. Впервые они встретились на выпускном в колледже и провели вместе только один день. А потом пришла ночь, и они решили остаться друзьями.