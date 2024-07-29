Краснодарцев 3 августа приглашают сдать вторсырье на переработку
Экоцентр «Чистая среда» анонсировал акцию раздельного сбора. Она пройдет в Краснодаре 3 августа
Телеграм-канал «Чистая среда» сообщил, что 3 августа в Краснодаре в микрорайоне Немецкая деревня состоится акция, на которой можно сдать вторсырье. Мероприятие пройдет с 12:00 до 14:00 по адресу: улица Баварская, 8, на площади с фонтаном около арки под навесом.
На акции можно сдать:
- мелкую технику размерами до 35/40 см;
- стекло (банки и бутылки)
- бумагу и картон;
- металл;
- полипропилен 05 PP;
- полиэтилен 02 HDHE;
- пластик 04 LDPE;
- пакеты и пленку;
- PET-бутылки
- тетрапак;
- одежду;
- пластиковые карты;
- чеки;
- блистеры без таблеток;
- зубные щетки;
- крышечки.
Правила:
- На пластиковой упаковке смотрите маркировку. Без нее сдать пластик на переработку не получится.
- Всё вторсырье должно быть чистым, сухим и компактно сложенным. Например, пластиковые бутылки и жестяные банки необходимо смять, а картонные коробки разложить в плоский вид.
- Разложите вторсырьё по фракциям. Так, макулатуру необходимо поделить на гофрокартон (обычно это коробки).
- Батарейки не принимают.
Подробнее о том, как подготовить вторсырье и какие еще фракции можно сдать, читайте здесь.
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