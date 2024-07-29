Краснодарцев 3 августа приглашают сдать вторсырье на переработку

Телеграм-канал «Чистая среда» сообщил, что 3 августа в Краснодаре в микрорайоне Немецкая деревня состоится акция, на которой можно сдать вторсырье. Мероприятие пройдет с 12:00 до 14:00 по адресу: улица Баварская, 8, на площади с фонтаном около арки под навесом.