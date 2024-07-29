Краснодарцев 3 августа приглашают сдать вторсырье на переработку

Краснодарский край

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  • © Фото Jasmin Sessler, unsplash.com
    © Фото Jasmin Sessler, unsplash.com

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал акцию раздельного сбора. Она пройдет в Краснодаре 3 августа

Телеграм-канал «Чистая среда» сообщил, что 3 августа в Краснодаре в микрорайоне Немецкая деревня состоится акция, на которой можно сдать вторсырье. Мероприятие пройдет с 12:00 до 14:00 по адресу: улица Баварская, 8, на площади с фонтаном около арки под навесом.

Где пройдет акция?

Где пройдет акция?

На акции можно сдать:

  • мелкую технику размерами до 35/40 см;
  • стекло (банки и бутылки)
  • бумагу и картон;
  • металл;
  • полипропилен 05 PP;
  • полиэтилен 02 HDHE;
  • пластик 04 LDPE;
  • пакеты и пленку;
  • PET-бутылки
  • тетрапак;
  • одежду;
  • пластиковые карты;
  • чеки;
  • блистеры без таблеток;
  • зубные щетки;
  • крышечки.

Правила:

  • На пластиковой упаковке смотрите маркировку. Без нее сдать пластик на переработку не получится.
  • Всё вторсырье должно быть чистым, сухим и компактно сложенным. Например, пластиковые бутылки и жестяные банки необходимо смять, а картонные коробки разложить в плоский вид.
  • Разложите вторсырьё по фракциям. Так, макулатуру необходимо поделить на гофрокартон (обычно это коробки).
  • Батарейки не принимают.

Подробнее о том, как подготовить вторсырье и какие еще фракции можно сдать, читайте здесь.

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