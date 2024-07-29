«До 245 единиц мусора на 100 метров». Ученые назвали самые чистые и грязные пляжи Сочи

27 июля «Сириус журнал» опубликовал исследование участников программы «Большие вызовы» (всероссийский проект для старшеклассников, занимающихся наукой или исследованиями). Участники проверили шесть популярных пляжей Сочи и выяснили, насколько они загрязнены и какой тип мусора встречается чаще всего.

«Мы проанализировали научные материалы по местным пляжам и другим черноморским странам. У нас в среднем обнаружено от 40 до 245 единиц мусора на 100 метров пляжа. По побережьям в других точках — «горячих» — цифры порой доходят и до тысячи единиц. У нас, конечно, не так, но тоже довольно грязно», — рассказала руководитель проекта, лаборант-исследователь Государственного океанографического института им. Зубова Виктория Спирина.

В Черном море плавают более 35 млн пластиковых предметов. Такие отходы составляют 96% от всего мусора на поверхности воды. Совокупно это свыше 500 тонн. В основном они концентрируются в восточной части акватории, недалеко от Сочи, и у западного побережья Крыма. Но также грязно у побережья Румынии и Турции.

Эксперты выяснили, что мусор преобладал на пляжах, где нет регулярной уборки, а также в местах, где в море впадают реки. Самыми чистыми оказались пляжи «Сириус», «Мацеста» (30 единиц мусора на 100 метров на каждом) и «Известия» в Адлере (26 единиц). А самыми грязными — «Приморский» и «Хоста» (116 и 203).

«Сильнее всего пляжи были загрязнены окурками и сигаретными пачками, а также пластиком. Особенно замусорен пляж «Хоста», причем крупными отходами, которые еще не разложились на отдельные кусочки и микропластик. Много нашли фрагментов пенопласта, на котором раньше держались морские фермы, а потом их бросили на берегу. Постепенно они разрушаются на мелкие шарики, которые разносятся по всем пляжам», — поделилась лаборант-эколог проекта Екатерина Морозова.



Также участники обнаружили в Черном море дальневосточную рапану. Она попала в водоем, прицепившись к бортам судов или с балластовыми водами. На Дальнем Востоке ее едят морские звезды, а здесь таких естественных регуляторов нет. Поэтому вид распространился и стал вредить местной фауне.