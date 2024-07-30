Галерея «Особнякъ» приглашает краснодарцев на выставку «Голая правда»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Более 20 художников Краснодара познакомят с жанром ню. Открытие выставки пройдет 4 августа (18+)

24 июля галерея «Особнякъ» сообщила о том, что готовится к открытию новая выставка «Голая правда». 

Будут представлены работы таких авторов, как Андрей Косицкий, Елена Саяпина, Александр Саидов, Ольга Трапицына, Эдуард Чуркин, Юрий Манаев, Виктор Лубенец, Катерина Целовальникова и другие.

В экспозицию вошли живопись, графика и скульптура. Работы выполнены в разных техниках и стилях, но все они раскроют тему обнаженной натуры. 

Пейзажи, портреты и натюрморты:

«Лето активно вошло в нашу жизнь. Можно позволить себе немного похулиганить. Кому-то выставка покажется легкомысленной. Но произведения искусства на эту тему   всегда считались классикой», — отметили в галерее.

Открытие 4 августа в 18:00. Выставка будет работать до 20 августа. Галерея «Особнякъ» находится по адресу: улица Фрунзе, 37.

Как писали Юга.ру, Художественный музей им. Коваленко открыл фотовыставку «Три взгляда». Представлены фотографии театра, ночного Краснодара и работы, посвященные экологии. Выставка работает до 18 августа.

Афиша Искусство Краснодар Музеи Художники

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Галерея «Особнякъ» приглашает краснодарцев на выставку «Голая правда»
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