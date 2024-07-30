Галерея «Особнякъ» приглашает краснодарцев на выставку «Голая правда»
Более 20 художников Краснодара познакомят с жанром ню. Открытие выставки пройдет 4 августа (18+)
24 июля галерея «Особнякъ» сообщила о том, что готовится к открытию новая выставка «Голая правда».
Будут представлены работы таких авторов, как Андрей Косицкий, Елена Саяпина, Александр Саидов, Ольга Трапицына, Эдуард Чуркин, Юрий Манаев, Виктор Лубенец, Катерина Целовальникова и другие.
В экспозицию вошли живопись, графика и скульптура. Работы выполнены в разных техниках и стилях, но все они раскроют тему обнаженной натуры.
Пейзажи, портреты и натюрморты:
«Лето активно вошло в нашу жизнь. Можно позволить себе немного похулиганить. Кому-то выставка покажется легкомысленной. Но произведения искусства на эту тему всегда считались классикой», — отметили в галерее.
Открытие 4 августа в 18:00. Выставка будет работать до 20 августа. Галерея «Особнякъ» находится по адресу: улица Фрунзе, 37.
Как писали Юга.ру, Художественный музей им. Коваленко открыл фотовыставку «Три взгляда». Представлены фотографии театра, ночного Краснодара и работы, посвященные экологии. Выставка работает до 18 августа.