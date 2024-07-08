Всем дадут леща. В «Атамани» на выходных пройдет рыбный фестиваль
В Темрюкском районе 13-14 июля отметят День рыбака. К празднику сварят тонну ухи (6+)
Этнокомплекс «Атамань» анонсировал на 13-14 июля празднование Дня рыбака. На фестивале каждый рыбак получит в подарок леща или другую сухую рыбу, а для гостей повара сварят 1 тонну ухи.
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Также в программе:
- джигитовка;
- розыгрыш азовской рыбы;
- вокальные и танцевальные номера от артистов;
- декоративно-прикладные мастер-классы;
- выставки-ярмарки народных умельцев.
Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.
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