Всем дадут леща. В «Атамани» на выходных пройдет рыбный фестиваль

В Темрюкском районе 13-14 июля отметят День рыбака. К празднику сварят тонну ухи (6+)

Этнокомплекс «Атамань» анонсировал на 13-14 июля празднование Дня рыбака. На фестивале каждый рыбак получит в подарок леща или другую сухую рыбу, а для гостей повара сварят 1 тонну ухи.

Также в программе: джигитовка;

розыгрыш азовской рыбы;

вокальные и танцевальные номера от артистов;

декоративно-прикладные мастер-классы;

выставки-ярмарки народных умельцев. Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.