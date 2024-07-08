Всем дадут леща. В «Атамани» на выходных пройдет рыбный фестиваль

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Атамань Казачья»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Атамань Казачья»

В Темрюкском районе 13-14 июля отметят День рыбака. К празднику сварят тонну ухи (6+)

Этнокомплекс «Атамань» анонсировал на 13-14 июля празднование Дня рыбака. На фестивале каждый рыбак получит в подарок леща или другую сухую рыбу, а для гостей повара сварят 1 тонну ухи.

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Также в программе:

  • джигитовка;
  • розыгрыш азовской рыбы;
  • вокальные и танцевальные номера от артистов;
  • декоративно-прикладные мастер-классы;
  • выставки-ярмарки народных умельцев.

Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.

Как писали Юга.ру, в Анапе 13 июля стартует фестиваль под открытым небом «Лето PREMIER». В уличном кинотеатре зрителей познакомят с популярными российскими сериалами.

Еда Праздники Темрюкский район Фестивали

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Всем дадут леща. В «Атамани» на выходных пройдет рыбный фестиваль

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