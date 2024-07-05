Перформанс и картины. В Краснодаре в галерее «Бронзовая лошадь» откроется выставка фигуративной живописи

В галерее «Бронзовая лошадь» 5 июля откроется персональная выставка художницы из Нальчика Эллины Жану. Вход в день открытия свободный (18+)

Галерея «Бронзовая лошадь» анонсировала персональную выставку Эллины Жану «Из ядра». Художница родом из Нальчика, она работает преимущественно в жанре фигуративной живописи и вдохновляется античной и восточной мифологией.

«Мое исследование — о человеке, что принял свое «дано» в уравнении жизни, свою земную жизнь, оболочку, людей, что его окружают. Он не борется, но наблюдает себя и других. Иногда себя сквозь призму других», — отметила Эллина.



На открытии выставки посетителей ждут перформансы и инсталляции, две лекции, приятная музыка и «честный диалог с самим собой».

К фигуративной живописи относятся произведения искусства, на которых изображены фигуры животных, дома, растения, машины и люди — все, что напрямую относится к реально существующему миру.

Открытие выставки пройдет 5 июля в 19:00. Вход свободный. Увидеть работы можно будет до 12 июля. Галерея «Бронзовая лошадь» находится по адресу: улица Калинина, 291.