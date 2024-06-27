Краснодарский жилой комплекс «Все Свои VIP» взял золото премии Urban Awards

Краснодарский жилой комплекс «Все Свои VIP» победил в номинации «Лучшая новостройка бизнес-класса в Южном, Северо-Кавказском и Северо-Западном федеральных округах» премии Urban Awards

Справка о жилом комплексе



«Все Свои VIP» — пять 24-этажных зданий бизнес-класса от застройщика «Семья» на улице Колхозной в Краснодаре. В комплексе уже работают собственные детский сад и школа, есть закрытый двор на стилобате. Ввести дома в эксплуатацию планируют в 3 квартале 2024 года. ЖК оборудуют круглосуточным видеонаблюдением, умным шлагбаумом и телеметрией (автоматическим учетом показаний счетчиков коммунальных услуг).



Подземный паркинг в ЖК будет работать в режиме одной кнопки: лифт спустится прямо в паркинг и отвезет обратно на этаж. Предусмотрены парковки до 23 кв. метров, семейные боксы, места с кладовыми, мотобоксы и места с зарядками для электромобилей.

На ежегодной премии Urban Awards в Сочи отметили лучших в строительной отрасли страны. Всего жюри отобрало 60 победителей из 220 финалистов в различных категориях.

Краснодарский ЖК «Все Свои VIP» девелопера «Семья» стал лучшим среди новостроек бизнес-класса в Южном, Северо-Кавказском и Северо-Западном федеральных округах.

«СК «Семья» придает огромное значение качеству своих жилых проектов, инвестирует в развитие инфраструктуры, внедрение современных технологий и благоустройство территорий. Эти меры неизменно улучшают качество жизни и уровень сферы. Награда на Urban Awards-24 подтверждает, что ЖК «Все Свои VIP» — лучший жилой комплекс в своем классе в стране», — отметила коммерческий директор СК «Семья» Ангелина Радько.