Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с психологом драму «Отель «Америка»

В Краснодаре покажут ленту «Отель «Америка» режиссера Андре Тешине с Катрин Денёв в главной роли (18+)

Интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал новый кинопоказ в рамках проекта «Кино на траве». 26 июня в 19:30 можно будет посмотреть и обсудить с психологом Юлией Аврамиди ленту «Отель «Америка» режиссера Андре Тешине.

Действие фильма строится вокруг женщины и мужчины. Элен работает анестезиологом в больнице, она печальна и одинока. Жиль — сердцеед и бездельник, время от времени подрабатывающий экскурсоводом. В темном подземном гараже машина Элен едва не сбивает Жиля. Чтобы составить протокол происшествия, они вынуждены отправиться в ночное кафе.

Катрин Денёв и Патрик Девэр исполнили в фильме главные роли.

Кинопоказ пройдет на летней террасе ресторана Villa Verde по адресу улица Мира, 60. Стоимость участия 1000 рублей. Бронь мест по телефону +7 (989) 235-55-57.