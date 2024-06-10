Жилой комплекс на улице Колхозной в Краснодаре получил приз международной премии в сфере недвижимости

Проект жилого комплекса «Все Свои VIP» в Краснодаре получил награду за лучшую инфраструктуру в международном конкурсе «Рекорды рынка недвижимости»

Проект прошел отбор среди сотен участников со всей страны и по итогам народного голосования и оценки жюри вошел в тройку лучших жилых пространств.

«Все Свои VIP» — комплекс бизнес-класса от застройщика «Семья» с собственным детским садом и школой, безбарьерной средой и биометрической системой безопасности. Ввести дом в эксплуатацию планируют в 3 квартале 2024 года.

«Этот жилой комплекс вобрал в себя передовые практики современного жилищного строительства, а также опыт ведущих проектных и архитектурных компаний нашей страны. Внутреннее обустройство комплекса разработали дизайнеры бюро SpaceforSoulArchitects, двор-парк с пешеходным мостом создали архитекторы бюро Verto. Мы гордимся тем, что создаем один из лучших комплексов Краснодарского края, и награда международного уровня — очередное тому подтверждение», — отметила коммерческий директор СК «Семья» Ангелина Радько.

Комплекс находится в центре Краснодара на улице Колхозной. В пешей доступности находятся парк «Чистяковская роща», улица Красная, бизнес-центры, развязки, магазины, торговые центры, университет. На территории комплекса уже работают новые детский сад и филиал гимназии №23.

В закрытом дворе-парке на стилобате обустроят 30 зон для игр, спорта и отдыха. Фишка двора — двухуровневый пешеходный мост длиной 126 метров. На стилобате появится игровая площадка для детей разных возрастов с песочницей и беседкой, тактильными дорожками, горками, интерактивными комплексами, качелями и гамаками. Центр двора укарсит амфитеатр для мероприятий.

© Фото пресс-службы СК «Семья»

Студия за 2,9 млн рублей, однушка — за 3,7: в Краснодаре стартовали продажи квартир в районе Елизаветинского шоссе

За безопасность в комплексе отвечает система «Умный дом», 485 камер видеонаблюдения и пункт охраны. В каждом подъезде будет работать сотрудник ЧОП. Жители смогут открывать двери по Face ID и индивидуальному магнитному ключу, а автомобили будут заезжать по специальной метке. Благодаря функции телеметрии учет показаний счетчиков будет автоматическим.

На 1 этаже комплекса и в прилегающих ТЦ разместят коммерческие кварталы. Чтобы жителям не приходилось покидать комплекс, всю коммерцию поделят на специализированные пространства. Помещения оформят в едином дизайне — с панорамными окнами и отделкой испанским керамогранитом.

Подземный паркинг будет работать в режиме одной кнопки: лифт спустится прямо в паркинг и отвезет обратно на этаж. Предусмотрены парковки до 23 кв. метров, семейные боксы, места с кладовыми, мотобоксы и места с зарядками для электромобилей.

© Фото пресс-службы СК «Семья»

Реализует проект девелопер «Семья» (входит в пятерку крупнейших застройщиков Краснодарского края по объему текущего строительства). Сейчас компания возводит 466 000 кв. метров жилья в Краснодаре по закону о долевом строительстве, финансовый партнер — банк «ДОМ.РФ».