На Северный Кавказ стали чаще ездить туристы с доходом от 120 тысяч рублей — статистика
В 2023 году Северный Кавказ посетили 6,2 млн туристов, которые потратили там 113 млрд рублей
В прошлом году Северный Кавказ показал самые высокие темпы роста внутреннего туризма в России, отмечают в СберАналитике. Его посетили 6,2 млн туристов, потратившие 113 млрд рублей. Это на 87% выше средних показателей остальных российских регионов по числу туристов и в 2,3 раза больше по объёму трат.
По информации Юго-Западного банка Сбербанка, средняя зарплата путешественника, который посещает Северный Кавказ, — 89 тыс. рублей в месяц, что на 4 тыс. больше, чем в среднем у туристов по России (85 тыс.). На Кавказ стали чаще ездить гости с высоким уровнем дохода (свыше 120 тыс. рублей), их доля с 2021 года выросла на 4%.
Чаще всего в СКФО туристы тратят деньги на продукты питания (17%), непродовольственные товары и услуги (11%), кафе и рестораны (9%).
На Кавказ приезжают в среднем на 6,1 дня при средней продолжительности путешествий по стране 5,8 дня. Чаще всего регион посещают гости из Москвы (18%), Краснодарского (15%) и Ставропольского (13%) краёв, Ростовской (10%) и Московской (7%) областей.
В 2024-м вслед за ростом турпотока повышается и интерес инвесторов к отрасли. Так, Сбер одобрил льготное финансирование строительства 28 отелей и гостиниц на юге России и Северном Кавказе общей стоимостью более 80 млрд рублей. Через несколько лет они откроются в Краснодарском и Ставропольском крае, Крыму, Адыгее, Северной Осетии-Алании, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестане.
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По итогам первой и второй волн реализации госпрограммы банк уже финансирует 6 проектов на 11,7 млрд рублей на юге России и в СКФО. «В рамках третьей волны мы начинаем финансирование ещё 22 отелей и гостиниц суммарной стоимостью 70,3 млрд рублей в восьми регионах юга России и Северного Кавказа», — рассказывает председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.
Как писали Юга.ру, в Туапсинском районе построят отель за 8 млрд рублей.