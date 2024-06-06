На Северный Кавказ стали чаще ездить туристы с доходом от 120 тысяч рублей — статистика

В 2023 году Северный Кавказ посетили 6,2 млн туристов, которые потратили там 113 млрд рублей

В прошлом году Северный Кавказ показал самые высокие темпы роста внутреннего туризма в России, отмечают в СберАналитике. Его посетили 6,2 млн туристов, потратившие 113 млрд рублей. Это на 87% выше средних показателей остальных российских регионов по числу туристов и в 2,3 раза больше по объёму трат.

По информации Юго-Западного банка Сбербанка, средняя зарплата путешественника, который посещает Северный Кавказ, — 89 тыс. рублей в месяц, что на 4 тыс. больше, чем в среднем у туристов по России (85 тыс.). На Кавказ стали чаще ездить гости с высоким уровнем дохода (свыше 120 тыс. рублей), их доля с 2021 года выросла на 4%.

Чаще всего в СКФО туристы тратят деньги на продукты питания (17%), непродовольственные товары и услуги (11%), кафе и рестораны (9%).

На Кавказ приезжают в среднем на 6,1 дня при средней продолжительности путешествий по стране 5,8 дня. Чаще всего регион посещают гости из Москвы (18%), Краснодарского (15%) и Ставропольского (13%) краёв, Ростовской (10%) и Московской (7%) областей.