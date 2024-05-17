В первом квартале 2024 года прибыль Уралсиба составила 6,3 млрд рублей

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: j1SVHyf65EC2YFSfL
Краснодарский край

Распечатать

  • Банк Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Банк Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб опубликовал отчет по РСБУ за первый квартал 2024 года

Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за первый квартал 2024 года. Прибыль банка за данный период составила 6,3 млрд рублей.

Читайте также:

Активы Уралсиба по итогам первого квартала 2024 года выросли до 709,1 млрд рублей. При этом собственные средства (капитал) увеличились до 97,8 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

Напомним, что Уралсиб отменил комиссию за обслуживание цифровых карт «Прибыль».

Как сообщали ранее Юга.ру, кредит Уралсиба попал в топ-5 лучших займов для пенсионеров в России.

Реклама ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111

Банки Деньги Уралсиб Финансы Экономика

Новости

Погода в Краснодаре: на выходных в городе будет облачно и дождливо
В Анапе добровольцев приглашают на уборку берега Большого Утриша
Под Новороссийском снимают сериал о любовных отношениях индуса и россиянки
На чайной плантации в Сочи пройдет фестиваль. Вход бесплатный
В Краснодаре сквер за цветочными часами планируют благоустроить к августу
В Карачаево-Черкесии появится круглогодичный детский лагерь

Лента новостей

Как цветет Японский сад в Краснодаре в мае
15 мая, 09:25
Как цветет Японский сад в Краснодаре в мае
Море люпинов, рододендроны и шалфей
Как выиграть путешествие на море летом 2024 года?
15 мая, 17:23
Как выиграть путешествие на море летом 2024 года?
Рассказываем условия
В ожидании Corona
14 мая, 12:23
В ожидании Corona
Беседа с Сергеем Калугиным из «Оргии Праведников» о православии на пороге Нового мира, «старинном» постмодерне и истории

Реклама на сайте