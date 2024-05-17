В первом квартале 2024 года прибыль Уралсиба составила 6,3 млрд рублей
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Банк Уралсиб опубликовал отчет по РСБУ за первый квартал 2024 года
Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за первый квартал 2024 года. Прибыль банка за данный период составила 6,3 млрд рублей.
Активы Уралсиба по итогам первого квартала 2024 года выросли до 709,1 млрд рублей. При этом собственные средства (капитал) увеличились до 97,8 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.
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