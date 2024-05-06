Кредит Уралсиба попал в топ-5 лучших займов для пенсионеров в России

Кредит наличными банка Уралсиб вошел в пятерку самых выгодных займов для пенсионеров в апреле

Выберу.ру сравнили предложения российских банков из топ-50 по размеру розничного кредитного портфеля (на 1 марта).

Узнать подробности о потребительских кредитах в Уралсибе можно на сайте, в ближайших отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.