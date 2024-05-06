Кредит Уралсиба попал в топ-5 лучших займов для пенсионеров в России
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Кредит наличными банка Уралсиб вошел в пятерку самых выгодных займов для пенсионеров в апреле
Выберу.ру сравнили предложения российских банков из топ-50 по размеру розничного кредитного портфеля (на 1 марта).
Аналитики портала учитывали:
- диапазон процентных ставкок;
- размеры полной стоимости кредита и ежемесячных платежей;
- максимальный возраст заемщика;
- предельные сумму и срок кредитования;
- возможность снижения ставки, отсутствие комиссий и скрытых выплат и другие параметры.
Узнать подробности о потребительских кредитах в Уралсибе можно на сайте, в ближайших отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.
Ранее кредит наличными банка Уралсиб вошел в тройку лучших займов апреля.
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