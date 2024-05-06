Кредит Уралсиба попал в топ-5 лучших займов для пенсионеров в России

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: j1SVHyf65EC2YFSaz
Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Кредит наличными банка Уралсиб вошел в пятерку самых выгодных займов для пенсионеров в апреле

Выберу.ру сравнили предложения российских банков из топ-50 по размеру розничного кредитного портфеля (на 1 марта).

Аналитики портала учитывали:

  • диапазон процентных ставкок;
  • размеры полной стоимости кредита и ежемесячных платежей;
  • максимальный возраст заемщика;
  • предельные сумму и срок кредитования;
  • возможность снижения ставки, отсутствие комиссий и скрытых выплат и другие параметры.

Узнать подробности о потребительских кредитах в Уралсибе можно на сайте, в ближайших отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

Ранее кредит наличными банка Уралсиб вошел в тройку лучших займов апреля.

Банки Деньги Кредитование Пенсионеры Рейтинги Уралсиб Финансы Экономика

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