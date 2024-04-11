Кредит наличными банка Уралсиб вошел в тройку лучших займов апреля
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Кредит наличными банка Уралсиб занял 2 место в рейтинге лучших за апрель, по версии портала Выберу.ру
В рейтинге собрали наиболее выгодные предложения российских банков из топ-50 по размеру розничного кредитного портфеля (на 1 марта 2024 года).
При составлении топа аналитики учитывали:
- размер процентной ставки, полной стоимости кредита и ежемесячных платежей;
- сумму и срок кредита;
- стоимость личного страхования, если оно необходимо,
- отсутствие комиссий и скрытых выплат;
- разницу между минимальной (рекламной) ставкой и кредитными процентами в тарифах банков;
- наличие опции понижения ставки;
- возможность отсрочки платежа в первый месяц;
- наличие опции онлайн-оформления займа;
- условия досрочного погашения и другие параметры.
Узнать подробности о потребительских кредитах в Уралсибе можно на сайте, в ближайших отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.
Как писали Юга.ру, «Доход» банка Уралсиб вошел в топ-10 лучших долгосрочных вкладов апреля.
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