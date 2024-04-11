Кредит наличными банка Уралсиб вошел в тройку лучших займов апреля

Кредит наличными банка Уралсиб занял 2 место в рейтинге лучших за апрель, по версии портала Выберу.ру

В рейтинге собрали наиболее выгодные предложения российских банков из топ-50 по размеру розничного кредитного портфеля (на 1 марта 2024 года).

При составлении топа аналитики учитывали: размер процентной ставки, полной стоимости кредита и ежемесячных платежей;

сумму и срок кредита;

стоимость личного страхования, если оно необходимо,

отсутствие комиссий и скрытых выплат;

разницу между минимальной (рекламной) ставкой и кредитными процентами в тарифах банков;

наличие опции понижения ставки;

возможность отсрочки платежа в первый месяц;

наличие опции онлайн-оформления займа;

условия досрочного погашения и другие параметры.

Узнать подробности о потребительских кредитах в Уралсибе можно на сайте, в ближайших отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.