Кредит наличными банка Уралсиб вошел в тройку лучших займов апреля

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: j1SVHyf65EC2YFSS6
Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Кредит наличными банка Уралсиб занял 2 место в рейтинге лучших за апрель, по версии портала Выберу.ру

В рейтинге собрали наиболее выгодные предложения российских банков из топ-50 по размеру розничного кредитного портфеля (на 1 марта 2024 года).

При составлении топа аналитики учитывали:

  • размер процентной ставки, полной стоимости кредита и ежемесячных платежей; 
  • сумму и срок кредита;
  • стоимость личного страхования, если оно необходимо, 
  • отсутствие комиссий и скрытых выплат;
  • разницу между минимальной (рекламной) ставкой и кредитными процентами в тарифах банков;
  • наличие опции понижения ставки;
  • возможность отсрочки платежа в первый месяц;
  • наличие опции онлайн-оформления займа;
  • условия досрочного погашения и другие параметры.

Узнать подробности о потребительских кредитах в Уралсибе можно на сайте, в ближайших отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

Как писали Юга.ру, «Доход» банка Уралсиб вошел в топ-10 лучших долгосрочных вкладов апреля.

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