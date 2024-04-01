В Краснодаре на улице Колхозной открылся филиал гимназии №23

1 апреля на территории жилого комплекса «Все Свои VIP» в Краснодаре заработал филиал гимназии № 23 на 1100 мест

В декабре 2023 года СК «Семья» достроила и передала здание гимназии городу. Мэр Краснодара Евгений Наумов объясняет, почему гимназия открылась в конце учебного года:

«В конце прошлого года мы завершили строительство трех филиалов школ, в том числе на улице Колхозной. Чтобы во время летних каникул в них стартовали пришкольные лагеря, решили постепенно начинать образовательный процесс именно с четвертой четверти. К занятиям приступили школьники начальных классов, которые живут в близлежащих микрорайонах. Их перевели из действующих школ целыми классами вместе с преподавателями.

Новые образовательные учреждения оборудованы по современному образцу и полностью готовы к учебному процессу. Для дополнительного образования в них будут работать кружки, студии и спортивные секции».