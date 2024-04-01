В Краснодаре на улице Колхозной открылся филиал гимназии №23
1 апреля на территории жилого комплекса «Все Свои VIP» в Краснодаре заработал филиал гимназии № 23 на 1100 мест
В декабре 2023 года СК «Семья» достроила и передала здание гимназии городу. Мэр Краснодара Евгений Наумов объясняет, почему гимназия открылась в конце учебного года:
«В конце прошлого года мы завершили строительство трех филиалов школ, в том числе на улице Колхозной. Чтобы во время летних каникул в них стартовали пришкольные лагеря, решили постепенно начинать образовательный процесс именно с четвертой четверти. К занятиям приступили школьники начальных классов, которые живут в близлежащих микрорайонах. Их перевели из действующих школ целыми классами вместе с преподавателями.
Новые образовательные учреждения оборудованы по современному образцу и полностью готовы к учебному процессу. Для дополнительного образования в них будут работать кружки, студии и спортивные секции».
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В трехэтажном здании гимназии оборудовали просторные кабинеты, столовую, буфет, большой и малый спортивный, тренажерный и актовые залы. Особое внимание уделят практике в творческих мастерских. Учебные и воспитательные процессы здесь, по словам застройщика, направили на раскрытие потенциала каждого ученика.
В день открытия в гимназии прошла торжественная линейка. Затем ученики вместе с родителями осмотрели новые классы и приступили к занятиям.
1 сентября 2024 года откроют 11 школ:
«Новая гимназия «Все Свои VIP» уже привлекла внимание широкой аудитории благодаря своей инновационной инфраструктуре и современным подходам к обучению. Совместно с руководством нашего города мы создали среду, где каждый ученик сможет развить свои таланты и приобрести знания, которые станут основой для успешного будущего нашего региона», — отметила коммерческий директор СК «Семья» Юлия Сидорова.
Жилой комплекс «Все Свои VIP» планируют ввести в эксплуатацию в сентябре 2024 года. В 2022 году на территории комплекса «Все Свои» построили детский сад №69 на 160 мест для детей от 2 до 6 лет. В 2023 году его назвали лучшим объектом социальной инфраструктуры в Краснодарском крае.