Овощи стали дешевле, а одежда дороже. Аналитики рассказали об уровне инфляции на Кубани

Эксперты выяснили, на кубанском рынке стало больше тепличных овощей. В январе-феврале в регионе их собрали на 11,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поэтому огурцы стали дешевле, чем год назад, а помидоры прибавили в цене меньше, чем в январе. Также увеличились импортные поставки апельсинов и лимонов, следовательно, подорожание цитрусовых замедлилось.



При этом исследование показало, что на рынке непродовольственных товаров рост цен немного ускорился. Жители края в феврале активнее покупали предметы интерьера, одежду и парфюмерию. Цены на них выросли из-за увеличения логистических затрат. В результате годовая стоимость мебели, одежды и парфюмерии увеличилась больше, чем в январе.

Также путевки в дома отдыха, санатории и пансионаты подорожали из-за увеличения турпотока. Спрос на путешествия по Азии и ОАЭ привел к годовому приросту цен на поездки.