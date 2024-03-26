Овощи стали дешевле, а одежда дороже. Аналитики рассказали об уровне инфляции на Кубани

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    © Фото Анны Петровой, Юга.ру

Аналитики выяснили, что в Краснодарском крае в феврале годовая инфляция продолжила снижаться и составила 8%

В Краснодарском крае на замедление роста цен повлияло расширение предложения отдельных продуктов питания. Об этом сообщила пресс-служба  Южного ГУ Банка России.

Читайте также:

Эксперты выяснили, на кубанском рынке стало больше тепличных овощей. В январе-феврале в регионе их собрали на 11,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поэтому огурцы стали дешевле, чем год назад, а помидоры прибавили в цене меньше, чем в январе. Также увеличились импортные поставки апельсинов и лимонов, следовательно, подорожание цитрусовых замедлилось.

При этом исследование показало, что на рынке непродовольственных товаров рост цен немного ускорился. Жители края в феврале активнее покупали предметы интерьера, одежду и парфюмерию. Цены на них выросли из-за увеличения логистических затрат. В результате годовая стоимость мебели, одежды и парфюмерии увеличилась больше, чем в январе.

Также путевки в дома отдыха, санатории и пансионаты подорожали из-за увеличения турпотока. Спрос на путешествия по Азии и ОАЭ привел к годовому приросту цен на поездки.

Напомним, что в декабре 2023 года инфляция на Кубани ускорилась из-за цен на еду и автомобили. Она составила 8,4%.

Как писали ранее Юга.ру, россияне, согласно опросу, тратят на продукты до 21,1 тыс. рублей в месяц.

Деньги Еда Инфляция Краснодар одежда Продукты питания Торговля Цены Экономика

Новости

Овощи стали дешевле, а одежда дороже. Аналитики рассказали об уровне инфляции на Кубани
Между Сочи и Бахрейном запустят прямые рейсы
В Геленджике пятилетнему Мирону Копьеву необходимо лечение и брейсы. Как помочь мальчику?
В Краснодаре обсудили мастер-план курорта «Новая Анапа»
Погода на Кубани ухудшится: синоптики прогнозируют сильный дождь и ветер
В Кисловодск приедет Максим Аверин для съемок в сериале «Склифосовский»

Лента новостей

Реклама на сайте