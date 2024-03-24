В Сочи благоустроят верхнюю Приморскую набережную

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Сочи
    © Фото пресс-службы администрации Сочи

Власти Сочи рассказали о концепции благоустройства верхней Приморской набережной курорта

Набережная расположена на 30 метров выше побережья между Зимним театром и концертным залом «Фестивальный». Пешеходную зону со всех сторон окружает Приморский парк, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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«Это один из основных гостевых маршрутов в центре города. Поручил разработать концепцию его благоустройства. Соединяем городские пространства пешеходными связями и создаем на них новые точки притяжения по проекту «Две реки — одно море», — рассказал глава курорта Алексей Копайгородский.

На верхней Приморской набережной планируют:

  • привести тротуар к единому стилю;
  • установить систему водоотведения;
  • перенести торговые точки, чтобы освободить вид на море;
  • благоустроить вход и лестницы напротив гостиницы «Приморская»;
  • установить современную уличную мебель.

Также на набережной хотят привести в порядок малые архитектурные формы, которые были установлены в разные исторические периоды. Например, две скульптуры поэта Александра Пушкина. На каждом монументе установят QR-код, содержащий информацию о нем.

Как писали ранее Юга.ру, ночь в Сочи на майских праздниках, по данным аналитиков, обойдется в среднем в 8,4 тыс. рублей.

Благоустройство Курорты и туризм Парки Сочи Черное море

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В Сочи благоустроят верхнюю Приморскую набережную
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