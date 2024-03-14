Отдых в Сочи летом 2024 года обойдется в среднем в 89 тыс. рублей — аналитики

По данным системы Tourvisor, сейчас на Сочи приходится 7% от всех проданных россиянам туров. Этой зимой их количество выросло на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Эксперты выяснили, что в 2024 году средний летний тур в Сочи стоит 89 тыс. рублей против 74 тыс. годом ранее. При этом средняя стоимость тура в турецкую Аланию составляет 144 тыс. рублей, в Кемер — 156 тыс. рублей, а в эмират Рас-эль-Хайма (ОАЭ) — более 200 тыс. рублей.



Аналитики сообщили, что в марте Сочи занимает третье место среди всех курортов по количеству проданных туров. На первой позиции расположился Пхукет, а на второй — Шарм-эш-Шейх. Также в рейтинг популярных направлений у россиян вошли Дубай, Паттайя, Хургада, Аланья и Кемер.



Согласно статистике туроператора, из российских курортов на Сочи пришлось 48% от всех проданных туров, а на Кавказские Минеральные Воды — порядка 10%. При этом средняя стоимость отдыха на Кавминводах составляет около 50 тыс. рублей.